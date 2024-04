Die Einblicke zeigen eine entscheidende Verlagerung hin zu hybriden IT-Umgebungen auf, einen Umschwung von der Automatisierung hin zur Orchestrierung und das Entstehen von Pipelines für maschinelles Lernen (ML) zur Unterstützung generativer KI-Initiativen (genKI).

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Dienstleistungsorchestrierung und -automatisierung, hat heute den 2024 Global State of IT Automation Report: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and DataOps Teams (Bericht über den globalen Status der IT-Automatisierung 2024: IT-Automatisierungs- und -Orchestrierungs-Benchmarks für IT Ops-, DevOps-, CloudOps- und DataOps-Teams) herausgegeben, die dritte jährliche Benchmark-Studie zu den Automatisierungsprioritäten, -erwartungen und -herausforderungen von IT-Experten weltweit.

"Wir freuen uns, nun im dritten Jahr in Folge unseren Global State of IT Automation Report publizieren zu können", sagte Giuseppe Damiani, Stonebranch CEO. "Diese Untersuchung beinhaltet eine detaillierte Analyse der aktuellen Trends, Herausforderungen und Chancen im Bereich der IT-Automatisierung und -Orchestrierung. Sie enthält wertvolle Benchmarks für IT-Profis weltweit. Wir leisten sehr gerne einen Beitrag zur Entwicklung und Innovation der IT-Branche und unterstützen unsere Kunden engagiert beim Ausschöpfen ihres Automatisierungspotenzials."

Zentrale Erkenntnisse aus dem 2024 Global State of IT Automation Report

Der 2024 Global State of IT Automation Report basiert auf einer Umfrage bei IT-Profis und -Führungskräften, die zwischen dem 24. Januar und dem 5. Februar 2024 von Censuswide durchgeführt wurde.

Der diesjährige Bericht gibt wichtige Einblicke in das sich weiterentwickelnde Umfeld der IT-Automatisierung und bietet eine einzigartige Perspektive, aus der IT-Ops-, DevOps-, CloudOps- und DataOps-Experten die Zukunft der Automatisierungs- und Orchestrierungstechnologien betrachten können. Drei wesentliche neue Trends sind:

Die Automatisierung wird immer mehr zur Orchestrierung: Angetrieben von dem Bestreben, über komplexe hybride IT-Umgebungen hinweg zu orchestrieren, planen 82 der Befragten, herkömmliche IT-Automatisierungstools zu ersetzen oder durch neue Automatisierungstools zu ergänzen.

Angetrieben von dem Bestreben, über komplexe hybride IT-Umgebungen hinweg zu orchestrieren, planen 82 der Befragten, herkömmliche IT-Automatisierungstools zu ersetzen oder durch neue Automatisierungstools zu ergänzen. Die Demokratisierung der Automatisierung nimmt weiter Fahrt auf : 88 der Befragten statten Endnutzer innerhalb der Firma mit einem Selbstbedienungszugriff auf die IT-Automatisierung aus. Diejenigen, die planen, ihr IT-Automatisierungstool durch eine modernere Lösung zu ersetzen, geben als wesentlichen Grund für die Umstellung den Wunsch an, eine Selbstbedienungsmöglichkeit zu integrieren.

: 88 der Befragten statten Endnutzer innerhalb der Firma mit einem Selbstbedienungszugriff auf die IT-Automatisierung aus. Diejenigen, die planen, ihr IT-Automatisierungstool durch eine modernere Lösung zu ersetzen, geben als wesentlichen Grund für die Umstellung den Wunsch an, eine Selbstbedienungsmöglichkeit zu integrieren. Unternehmen bevorzugen eine Mischung aus Vor-Ort- und Cloud-Umgebung: In gerade mal einem Jahr hat sich die Nutzung von hybriden IT-Umgebungen von 34 auf 68 erhöht. Die Organisationen wollen von Fall zu Fall festlegen, wo die Daten gespeichert werden, entweder vor Ort oder in der Cloud. Dieser Ansatz ist effizient und flexibel, stellt aber eine Herausforderung bei der Automatisierung und Orchestrierung dieser Umgebungen dar.

In gerade mal einem Jahr hat sich die Nutzung von hybriden IT-Umgebungen von 34 auf 68 erhöht. Die Organisationen wollen von Fall zu Fall festlegen, wo die Daten gespeichert werden, entweder vor Ort oder in der Cloud. Dieser Ansatz ist effizient und flexibel, stellt aber eine Herausforderung bei der Automatisierung und Orchestrierung dieser Umgebungen dar. Maschinenlern-Pipelines sind im Kommen und werden immer wichtiger: Ganze 74 der Befragten haben bereits Daten- und ML-Pipelines für die Operationalisierung ihrer KI-gestützten Initiativen integriert. Dies ist ein Indikator für die wichtige Rolle, die die KI für die Gestaltung des zukünftigen Erfolgs vieler Unternehmen spielt.

Peter Baljet, CTO von Stonebranch, merkt an: "Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Unternehmen ihre Strategien zur IT-Automatisierung und -Orchestrierung zur Bewältigung der spezifischen Herausforderungen anpassen, die mit Cloud-Technologien einhergehen. Im komplexen Kontext der heutigen hybriden IT-Umgebungen ist die Automatisierung zentral für die Steigerung der Leistung, die Sicherung der Systeme und die Eindämmung der Kosten."

Für eine eingehende Beschäftigung mit den Untersuchungsergebnissen:

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter Stonebranch 2024 Global State of IT Automation: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and DataOps Teams.

Sehen Sie sich das Webinar über die Untersuchungsergebnisse an, in dem die zentralen Trends und Erkenntnisse aus dem Bericht beleuchtet und von Stonebranch Empfehlungen für den zukünftigen Erfolg gegeben werden.

Über Stonebranch

Stonebranch erstellt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung, die IT-Umgebungen von einer einfachen IT-Aufgaben-Automatisierung in eine komplexe Echtzeit-Firmendienstleistungs-Automatisierung umwandeln. Egal, wie hoch der Automatisierungsgrad bereits ist, die Plattform von Stonebranch ist einfach, modern und sicher. Durch die Nutzung der Plattform Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Arbeiten und Daten über verschiedene Technologieumfelder und -systeme orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportbüros in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240409883418/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com