Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleihen waren am Dienstag gefragt, so die Analysten der Nord LB.Renditen von 10Y-Bunds und US-Treasuries seien entsprechend um 6 resp. 7 Basispunkte gefallen.Laut dem aktuellen Bank Lending Survey (BLS) der EZB habe sich die Firmenkreditnachfrage in den ersten drei Monaten des neuen Jahres deutlich verringert. Anhaltend hohe Zinsen und geringe Investitionen würden bei den Unternehmen Kreditnachfrage bremsend wirken. Der Umfrage zufolge (157 Banken) seien dabei die Standards für die Vergabe von Firmendarlehen in Q1/24 seitens der Finanzinstitute nur leicht verschärft worden. Der Ausblick sei leider nicht vielversprechend. Für Q2/24 stehe laut BLS eine weitere (zwar nur moderate) Verschärfung bei Unternehmenskrediten an. ...

