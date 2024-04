Hamburg (ots) -Wie jedes Jahr findet auch 2024 (11-14 April) die FIBO Fitness & Bodybuilding Messe in Köln statt und wieder einmal ist das Hamburger Modelabel Smilodox einer der größten Aussteller der Szene.Vor Ort haben sie diesmal aber nicht nur einen riesigen Stand mit vielen Stars der Szene, sondern einen eigenen Pop-Up Store, in welchen die tausenden Kunden kommen, die neuen Produkte anfassen und vor Ort anprobieren und dann auch noch zu Messepreisen 4 Tage vor dem offiziellen Release im Shop erwerben können.Da die Produkte online oft schnell ausverkauft sind und die aktuellen Instagram Beiträge von Smilodox bereits schon wieder tausende Kommentare von ihren Kunden enthalten, ist es so eine tolle Chance, ziemlich sicher die begehrten Sets zu bekommen.Außerdem hat Smilodox auch wieder viele bekannte Bodybuilder, Kampfsportler und Stars der Szene mit Millionen von Follower dabei, die bereitwillig Fotos und Autogramme geben und sich Zeit für ihre Fans nehmen.Zusätzlich ist die Tochterfirma Neosupps ebenfalls vor Ort vertreten und die Kunden warten schon ganz aufgeregt auf die neuen Produkte, die wie jedes Jahr auf der FIBO vor dem offiziellen Release im Shop schon verfügbar sein werden - dieses Jahr sind die meisterwarteten Produkte der neue Protein Kaffee, die neuen Proteinriegel und die Zero Sirups, mit denen man sich langweiliges Wasser in leckere Softdrinks verwandeln kann ohne dabei wertvolle Kalorien für Getränke zu verbrauchen.Wie jedes Jahr wird auch 2024 am FIBO-Samstag um 15:00 Uhr wieder das größte Teamfoto mit mehreren hundert bis tausend Fans & Athleten aufgenommen, die den Stand jedes Jahr so fest im Griff haben, das kein Zentimeter Boden mehr zu sehen ist.Inhaber "Flying Uwe" kündigte bereits im Vorfeld an, dass es dieses Jahr auch wieder sehr bekannte Spezial Guest geben wird, die am Samstag vorbeischauen werden und die jeder von seinen Zuschauern kennen würde.Pressekontakt:Smilodox GmbH & Co. KGMail: info@smilodox.com+49 17624939334Original-Content von: Smilodox GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161877/5753716