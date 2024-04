EQS-News: CRS Clinical Research Services Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie

CRS beruft Catherine Canales zum Chief Commercial Officer, um strategische Entwicklung und internationales Wachstum voranzutreiben



CRS beruft Catherine Canales zum Chief Commercial Officer, um strategische Entwicklung und internationales Wachstum voranzutreiben Mannheim, 10. April 2024 - CRS Clinical Research Services, ein auf die frühen Phasen der klinischen Entwicklung spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organization, CRO), gab heute die Ernennung von Catherine Canales zum Chief Commercial Officer (CCO) mit sofortiger Wirkung bekannt und vervollständigt damit das neue Führungsteam von CRS. Gemeinsam werden sie die strategische Entwicklung des Unternehmens sowie Wachstum und Innovation auf globaler Ebene vorantreiben. Dr. Elisabeth Lackner, CEO von CRS, kommentierte: "Es ist mir eine große Freude, Catherine im Führungsteam von CRS willkommen zu heißen. Ihr Eintritt markiert einen entscheidenden Moment unseres internationalen Wachstumskurses. Ihre ausgewiesene Expertise, ihre Zukunftsorientierung sowie ihr kollaborativer Führungsstil passen perfekt zu den Bedürfnissen von CRS, damit wir auch weiterhin den sich kontinuierlich verändernden Anforderungen im Bereich der klinischen Forschung und Entwicklung gerecht werden können. Im Einklang mit unserer Strategie legt Catherine dabei einen starken Fokus auf Servicequalität, Kundenzufriedenheit und positive Kundenerfahrungen. So sind wir gemeinsam für unser weiteres Wachstum bestens gerüstet." Catherine Canales, CCO von CRS, betonte: "Der Kern des Erfolgs von CRS ist unser beständiges Engagement, unseren Kunden und deren Patienten einen exzellenten Service anzubieten. Durch einen Führungsstil, der Veränderung und Innovation fördert, schaffen wir eine Kultur, in der hervorragender Kundenservice die Norm ist. Wir legen großen Wert auf die Weiterentwicklung unserer Teams, da sie es sind, die es uns ermöglichen, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, unsere Beziehungen zu stärken und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Diese Verpflichtung zu herausragender Dienstleistung ist einer der Eckpfeiler unserer künftigen Strategie und wird unsere gemeinsamen Anstrengungen zum Erreichen außergewöhnlicher Ergebnisse vorantreiben." Catherine verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich klinischer Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Ihre bemerkenswerte Erfolgsbilanz im Bereich der Geschäftsentwicklung, bei der Umsetzung von Wachstumsstrategien und im strategischen Marketing zeugen von ihrer Kompetenz. Zu CRS kommt sie von Labcorp Central Laboratory Services, wo sie als European Sales Director, Business Development Coach und Senior Director of Strategic Accounts für Geschäftsentwicklung, Marketing und Vertrieb im Biotech-Sektor verantwortlich war. Vor dieser Position verantwortete sie als Senior Director Business Development bei Labcorp Drug Development (jetzt Fortrea) die globale Geschäftsbeziehung zu einem Key Account des Unternehmens. Zuvor war sie als Director Business Development bei Premier Research tätig, wo sie das Geschäfts- und Umsatzwachstum für klinische Entwicklungsdienstleistungen der Phasen I-IV voranbrachte. Catherine hält einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Lugano Business School und hat Zusatzqualifikationen in unterschiedlichen Bereichen, darunter Marketing, Executive Coaching, klinische Studien und Regulatory Affairs, absolviert. Über CRS Clinical Research Services CRS Clinical Research Services Management GmbH, ein führendes Frühphasen-CRO und Spezialist für vielfältige Indikationen, betreibt mehrere Studienzentren in Deutschland mit einer Kapazität von 200 Betten. CRS zeichnet sich durch die Durchführung von klinischen Studien aus, die von First-in-Human- bis hin zu Proof-of-Concept-Studien reichen, und hat seine Kompetenz bereits in verschiedenen therapeutischen Bereichen zur Anwendung gebracht. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 hat sich CRS zu einem zuverlässigen Partner für biopharmazeutische Unternehmen jeder Größe entwickelt und bietet maßgeschneidertes strategisches Outsourcing an. Die spezialisierten Studienzentren und Forschungseinrichtungen von CRS sind für ihre Rekrutierungsstärke bekannt und decken ein breites Spektrum an Indikationen ab, darunter Studien in den Bereichen Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Dermatologie und Frauengesundheit. Bei CRS stehen das Wohlbefinden der Patienten und gesunden Probanden sowie Respekt im Mittelpunkt aller Aktivitäten, was die konsequente Einhaltung der höchsten ethischen und medizinischen Standards widerspiegelt. CRS gewährleistet schnelle Genehmigungszeiten, zuverlässige Rekrutierung und effiziente Studiendurchführung unter Einhaltung strenger Normen in Bezug auf Konsistenz, Qualität und Sicherheit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crs-group.de und folgen Sie uns auf LinkedIn . Für ein hochauflösendes Bild von Catherine Canales, kontaktieren Sie crs@mc-services.eu . Unternehmenskontakt CRS Clinical Research Services Management GmbH Dr. Elisabeth Lackner

Phone: +49 621 15045109

E-mail: info.management@crs-group.de Medienanfragen MC Services AG

Dr. Cora Kaiser

Phone: +49 89 2102280

E-mail: crs@mc-services.eu



