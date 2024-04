DJ Volkswagen mit Absatzrückgang im März - Flaute bei E-Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im März wegen rückläufiger Verkäufe in China und Europa etwas weniger Fahrzeuge weltweit abgesetzt. Zudem sanken die Auslieferungen vollelektrischer Autos zum Jahresstart überraschend ab. Die Verkäufe verringerten sich vergangenen Monat um 1,4 Prozent auf 800.600 Fahrzeuge, wie der Autohersteller mitteilte. Bis auf Nord- und Südamerika verzeichnete der DAX-Konzern in allen Weltregionen rückläufige Verkäufe. In China, dem für VW wichtigsten Markt, sackte der Absatz um 2,4 Prozent auf 238.700 Fahrzeuge ab. Für das erste Quartal ergibt sich aber ein Plus von knapp 8 Prozent.

In Westeuropa sanken die Auslieferungen im März den weiteren Angaben zufolge um 3,4 Prozent auf 324.100 Autos, im Quartal insgesamt leicht um 0,7 Prozent. In Nordamerika kletterten die Verkäufe im März dagegen deutlich um 12,3 Prozent auf 89.700 Fahrzeuge, im Quartal lag das Absatzplus bei 4,8 Prozent.

Nach Antriebsart verzeichnete VW im Quartal steigende Auslieferungen bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (+4 Prozent). Bei vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) sackten die Verkäufe dagegen um 3 Prozent ab. Positiv stimmt laut VW das Orderbuch in Europa: Die BEV-Auftragseingänge in Westeuropa hätten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

Nach Marken fiel mit einem Plus von 8,9 Prozent das Absatzwachstum bei Seat/Cupra vergangenen Monaten deutlich aus, gefolgt von Lamborghini mit einem Zuwachs von 8,3 Prozent und VW Pkw mit noch 1,2 Prozent. Bei Audi und Porsche ging es im März um 9,7 Prozent und 9,8 Prozent nach unten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.