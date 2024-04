Köln (ots) -Köln, 10. April 2024 - Werbepartner können ab sofort auf die Sender des Wurl-Portfolios und damit auf das Connected TV-Inventar (CTV) zugreifen. Ad Alliance ist in Deutschland exklusiver Vermarktungspartner des weltweit führenden Streaming-TV-Anbieters, die internationale Vermarktungsschwester RTL AdAlliance übernimmt die exklusive Vermarktung in den Ländern Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz. Im Dreiklang vereinfachen die Kooperationspartner für Werbungtreibende den Zugang zum europäischen FAST (Free Ad-Supported Streaming TV)-Portfolio von Wurl. Ad Alliance fügt dafür die Sender von Wurl ihrem CTV-Angebot hinzu und ermöglichen so den Zugriff auf über 1.300 FAST-Sender.Als einer der größten FAST-Aggregatoren weltweit eröffnet Wurl Content-Betreibern die Möglichkeit, ihre digitalen Fernsehsender auf 170 Millionen internetfähigen TV-Geräten und über 45 Streaming-Anbietern global zu streamen. Die FAST-Sender von Wurl finden sich zum Beispiel auf Diensten wie Roku, Samsung TV Plus, Pluto TV und vielen weiteren FAST-Anbietern. Damit garantiert Wurl den Content-Erstellern eine bessere Verfügbarkeit bei ihrem Zielpublikum und wachsende Reichweiten.Ad Alliance und RTL AdAlliance stellen das Inventar aus dem AdPool von Wurl, das weltweit über 3 Milliarden AdImpressions erreicht, als Teil ihrer Crossmedia-Inventare für Werbetreibende, die Konsumenten in Europa erreichen wollen, bereit. Als eines der zentralen Wachstumssegmente für Videowerbung, wird CTV zukünftig eine noch größere Rolle in der Ansprache neuer Zielgruppen spielen.Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Wurl bietet etablierten Medien- und Content-Marken eine Plattform, um kuratierte Inhalte anzubieten und erzielt damit eine enorme Reichweite im CTV-Bereich. Als eines der großen deutschen Medienhäusern wissen wir um die Attraktivität kuratierter Inhalte, FAST-Channels sind genau das. Die vielfältigen Themen und Genres, die Wurl abbildet, sind prädestiniert für Contextual Advertising. Als Brückenschlag zwischen linearem Fernsehen und Streaming sowie der attraktiven Mischung aus Live- und on-Demand-Inhalten liefert die Plattform Antworten auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen und kostenlosen Unterhaltungsoptionen und bietet gleichzeitig ein markensicheres und messbares Werbeumfeld."Ben Mison, Director Business Development bei Wurl: "Wir von Wurl sind stolz darauf, FAST-Dienste für Zuschauer auf der ganzen Welt bereitzustellen und Werbetreibende in die Lage zu bringen, mit den Zuschauern vor dem großen Bildschirm im Wohnzimmer zu interagieren. Mit dem Wurl AdPool bieten wir hochwertige CTV-Werbeumfelder auf vielen der beliebtesten CTV-Plattformen an. In Partnerschaft mit Ad Alliance und RTL AdAlliance öffnen wir dieses Portfolio für maßgeschneiderte Werbeerlebnisse, die sich auf die unterschiedlichen Sehgewohnheiten der europäischen Zuschauer anpassen lassen. Unsere Content-Partnern können einen größeren Mehrwert aus ihrem Angebot ziehen und ihre Werbeoptionen auf FAST-Angeboten in Europa kontinuierlich verbessern."Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.deRTL AdAlliance - simplicity for advertisers and value for publishers.Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, das internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech- Unternehmen in Europa eröffnet RTL AdAlliance den Marken Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printpublikationen und 5.000 Premium-Websites - mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand - und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas. www.rtl-adalliance.com (https://rtl-adalliance.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_brand&utm_content=rtl%20ad%20alliance&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA9ENGQ7q5u8LAiQDpT97N8YI_lDQ2Ysk4E4ggfF2afVTg6YCsQ-NC4aAgAjEALw_wcB)WurlWurl ist ein führendes Unternehmen in der Connected-TV-Branche, das Content-Publishern und Streamern hilft, Millionen von Zuschauern weltweit zu erreichen. Die marktführenden Technologien des Unternehmens bieten Publishern, Streamern und Werbetreibenden die Möglichkeit, ihre Einnahmen zu maximieren, die Zahl der CTV-Zuschauer zu erhöhen und den Markenwert zu stärken. Wurl ist eine Tochtergesellschaft von AppLovin (NASDAQ: APP). www.wurl.com