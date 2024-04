Berlin (ots) -Die Börse verspricht lukrative Chancen, allerdings nur, wenn man über das nötige Know-how verfügt. Kein Wunder also, dass immer mehr angehende Trader, aber auch gestandene Börsenprofis nach erfahrenen Mentoren suchen. Sie sollen ihnen nicht nur helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, sondern auch Fehler von Beginn an zu vermeiden. Auch Michael Frank unterstützt aktive Anleger und Trader mit seiner skilltrader Academy dabei, erfolgreich an der Börse zu handeln. Warum es so wichtig für den Erfolg als Börsenhändler ist, von einem erfahrenen Profi zu lernen, erklärt der Börsenexperte in diesem Beitrag.Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, braucht vor allem eins: das richtige Wissen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich über Aktien, mögliche Strategien und Co. zu informieren - doch sind diese wirklich erfolgversprechend? "Das Wissen, das man sich auf YouTube und Co. aneignen kann, bietet allenfalls eine Grundlage. Doch die Informationen bleiben nicht nur meist unvollständig, sondern sind oft sogar widersprüchlich. Wer sich auf dieses Halbwissen verlässt, riskiert massive Verluste", erklärt Michael Frank, Geschäftsführer der skilltrader Academy."Um das erforderliche Wissen zu erwerben, ist eine professionelle Trader-Ausbildung daher unerlässlich", führt der Börsenexperte weiter aus. Eine solche bietet Michael Frank mit der skilltrader Academy: Hier lernen Interessierte, worauf es bei erfolgreichen und verantwortungsbewussten Entscheidungen an der Börse ankommt. In persönlichen Strategiegesprächen werden individuelle Handelsstrategien ausgearbeitet, die nicht nur auf theoretischen Fakten basieren, sondern die Gesamtsituation des Traders berücksichtigen. Ziel der Ausbildung ist es, Börsenhändler in die Lage zu versetzen, selbstständig fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, mit denen sie reale Gewinne erzielen.Warum der Erfolg an der Börse Expertenwissen erfordertFest steht: Professionell ausgebildete Trader erleiden deutlich seltener Verluste als Trader, die sich auf schwammige Informationen aus dem Internet verlassen. Ist der Frust über Misserfolg erst einmal da, lassen sich viele Trader außerdem zu unüberlegten Investments hinreißen. Die Folge ist im schlimmsten Fall der Verlust des gesamten Vermögens. "Gerade, wenn Trader bereits Fehler begangen haben, ist es Zeit, sich an professionelle Mentoren zu wenden", erklärt Michael Frank. "Denn nur dann können künftige Entscheidungen besser getroffen und weitere Fehler vermieden werden."Experten wie Michael Frank helfen Tradern dabei, sich an der Börse zurechtzufinden. Er verfügt nicht nur über das nötige Wissen, sondern bringt auch einen großen Erfahrungsschatz mit. Seine umfangreiche Expertise verdankt er seiner 30-jährigen Karriere als Börsenhändler: Schon im Jahr 1986 begann Michael Frank mit dem Aktienhandel. Es folgte der berufliche Einstieg unter anderem bei der Standard Chartered Bank in London und weiteren großen Finanzhäusern, wie Refco USA. Sein Wissen gibt er heute in seiner Trading-Ausbildung an angehende und bereits etablierte Trader weiter, um auch ihnen den Erfolg an der Börse zu ermöglichen. Denn eines steht für ihn unweigerlich fest: Der Grund für Fehlentscheidungen vieler Trader liegt nicht in ihrer Disziplin oder mentalen Fehlern, sondern in einer unzulänglichen Handelsstrategie - das möchte Michael Frank ändern.Wie die Trader-Ausbildung Teilnehmern zum Erfolg verhilftDer Fokus seiner Trader-Ausbildung liegt vor allem in der persönlichen Betreuung: Während viele andere Anbieter auf Gruppensitzungen setzen, ist es Michael Frank wichtig, in den persönlichen Austausch mit den Tradern zu kommen. Schließlich geht es in den Eins-zu-eins-Meetings darum, die individuellen Probleme der Trader zu identifizieren, offene Fragen zu klären und entsprechende Lösungswege zu entwickeln - der persönliche Austausch ist dabei von besonderem Wert. In individuellen Einzeltrainings wird das erworbene Wissen vertieft.Neben theoretischen Grundlagen geht es dann auch darum, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Teilnehmer haben über ein Demo-Konto die Chance, ihr Wissen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung unter realen Bedingungen umzusetzen. Das gibt ihnen nicht nur die Möglichkeit, die nötigen technischen Fähigkeiten zu erwerben, um selbstständig und sicher Entscheidungen zu treffen, sie können ihre Strategien auch beständig optimieren. "Das Ziel der Trader-Ausbildung ist es, Teilnehmern einen gewissen Grad an Sicherheit zu bieten, sodass sie am Ende eigenständig und erfolgreich an der Börse handeln", so Michael Frank abschließend.