Krypto News: Ist das der nächste x10 Doge Meme Coin?

Der Bitcoin-Kurs kommt nicht mehr nachhaltig über die 70.000 Dollar Marke und die meisten großen Altcoins bringen in den letzten 24 Stunden Verluste. In Zeiten wie diesen wird am Meme Coin Markt umso mehr spekuliert, wobei Gewinne von tausenden Prozent keine Seltenheit sind. Hunde-Coins sind dabei nach wie vor die beliebtesten und derzeit sieht es danach aus, als würde mit Dogeverse der nächste Meme Coin auf den Markt kommen, der das Potenzial hat, um mehr als das 10-fache zu steigen. Schon nach zwei Tagen explodiert die Nachfrage.

Eine Million Dollar in zwei Tagen?

Bei $DOGEVERSE haben Anleger derzeit noch die Möglichkeit, im Vorverkauf einzusteigen, noch bevor der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Der Presale läuft erst seit zwei Tagen und in dieser Zeit haben Anleger bereits Token im Wert von mehr als 860.000 Dollar gekauft, wodurch schnell klar wird, dass es sich hier um das nächste große Ding am Meme Coin Markt handeln könnte. Bei der aktuellen Dynamik dürfte im Laufe des Tages auch die Millionen Dollar Marke überschritten werden.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Der Vorverkauf ist in mehrere Stufen aufgeteilt, wobei jede Phase mit einer Preiserhöhung einhergeht, sodass frühe Käufer bereits in Form eines Buchgewinns profitieren können. Die Tatsache, dass schon in den ersten Tagen fast eine Million Dollar umgesetzt wurden, deutet darauf hin, dass der Vorverkauf schon bald enden dürfte und DOGEVERSE bald an den Kryptobörsen gelistet wird.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

Multi Chain Launch

Im Gegensatz zu den meisten Meme Coins launcht Dogeverse nicht nur auf Ethereum oder Solana, sondern auf allen großen Chains. Das ermöglicht nicht nur den Übergang von einem Ökosystem in das andere, sondern macht den Coin auch einem viel breiteren Publikum zugänglich, wodurch die Chance auf eine Kursexplosion deutlich erhöht wird. Derzeit ist Dogeverse schon auf Ethereum, BSC, Polygon und Avalachne erhältlich, bis zum Launch sollen auch Solana und Base noch dazu kommen.

(Dogeverse Multi Chain Launch - Quelle: Dogeverse Website)

Die Tatsache, dass auf allen Chains Liquidity zur Verfügung gestellt wird, macht auch deutlich, dass die Entwickler hier ein größeres Ziel verfolgen und es sich mit Dogeverse tatsächlich um einen der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr handeln könnte. Gerade die ersten Tage eines neuen Coins verlaufen üblicherweise ruhig, bis eine gewisse Reichweite aufgebaut wurde, während Dogeverse nach zwei Tagen auf eine Million Dollar zusteuert und damit jetzt schon eine höhere Marktkapitalisierung hat, als die meisten Meme Coins je erreichen.

Hier geht's zum Dogeverse Vorverkauf.

Staking-Funktion

Wer Dogeverse auf Ethereum kauft, hat auch die Möglichkeit, die Staking-Funktion zu nutzen. Wer seine Token für mindestens eine Woche nach dem Launch sperrt, erhält dafür eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, wobei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt. Die APY sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen, weshalb vor allem diejenigen, die sich schon während des Presales für das Staken entscheiden, eine hohe Rendite erzielen können.

(Dogeverse Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

Derzeit liegt die Rendite noch bei 1.420 % und auch wenn dieser Wert im Laufe des Vorverkaufs noch deutlich sinken wird, kann sich die APY auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an Token für Staking-Belohnungen reserviert wurden. Das führt dazu, dass die meisten Käufer sich bisher auch dazu entschieden haben, ihre Token zu staken, wodurch das Angebot beim Handelsstart zusätzlich verknappt wird, sodass ein Kursanstieg um mehr als 1.000 % nach dem Launch keine große Überraschung wäre.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.