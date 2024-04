DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Wahl der Nationalversammlung geschlossen.

MITTWOCH: In Singapur ruht der Handel wegen des Fests des Fastenbrechens (Hari Raya Puasa).

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.264,75 +0,1% +8,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.369,00 +0,1% +6,6% Euro-Stoxx-50 5.031,58 +0,8% +11,3% Stoxx-50 4.390,21 +0,6% +7,3% DAX 18.223,35 +0,8% +8,8% FTSE 7.986,54 +0,7% +2,7% CAC 8.093,46 +0,6% +7,3% Nikkei-225 39.581,81 -0,5% +18,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,59 +0,05 -4,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,76 85,23 +0,6% +0,53 +18,1% Brent/ICE 89,85 89,42 +0,5% +0,43 +17,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,015 27,37 -1,3% -0,35 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.347,09 2.352,73 -0,2% -5,64 +13,8% Silber (Spot) 28,09 28,23 -0,5% -0,13 +18,2% Platin (Spot) 982,80 980,25 +0,3% +2,55 -0,9% Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,6% +0,03 +10,4%

Die Ölpreise legen nach dem Vortagesrücksetzer nun wieder zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen um bis zu 0,6 Prozent. Gestützt werden die Preise tendenziell von Angebotssorgen aufgrund des anhaltenden Nahostkonflikts und den Befürchtungen einer weiteren Eskalation.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch im Vorfeld wichtiger Preisdaten mit Zurückhaltung. Der Future auf den S&P-500 notiert nahezu unverändert. Im Fokus stehen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für März, die noch vor der Startglocke veröffentlicht werden und den Handelsverlauf deutlich beeinflussen könnten. Zuletzt hatte sich die Inflationsentwicklung seit Jahresbeginn als hartnäckiger als erwartet gezeigt. Markteilnehmer erhoffen sich von den Daten Hinweise darauf, wann die US-Notenbank die ersehnte Zinswende einleiten wird und den Leitzins senkt. Zuletzt hatten starke Wirtschaftsdaten und Aussagen von US-Notenbankern die Zinssenkungserwartungen deutlich schwinden lassen. Weitere Hinweise auf die Zinspolitik der Fed könnten auch einige Reden von Fed-Mitgliedern im Handelsverlauf geben. Zudem wird das Protokoll der FOMC-Sitzung im März veröffentlicht. Unter den Einzelwerten legen Lucid vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Der US-Elektroautohersteller hat im vergangenen Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert, die Produktion sank allerdings im Vergleich zum Vorquartal.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/BASF SE, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 19./20. März

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Die europäischen Aktienmärkte machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Damit dauert die jüngst zu beobachtende Schaukelbörse einen weiteren Tag an. Mit den Verbraucherpreisen aus den USA im weiteren Tagesverlauf und der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag stehen nun wichtige Termine auf der Agenda, die eine Richtung vorgeben könnten. Airbus (-0,3%) hat im März 63 Flugzeuge ausgeliefert, im ersten Quartal wurden insgesamt 142 Maschinen an Kunden übergeben. Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Berenberg. Die Analysten halten aber die Konsenserwartungen bis 2027 für zu ehrgeizig. Nach der Veröffentlichung der jeweiligen Absatzzahlen zum ersten Quartal gewinnen BMW 0,5 Prozent, Volkswagen 1,1 Prozent und die Aktien der Porsche AG 1,4 Prozent. Der Subindex der europäischen Automobilwerte gewinnt 1,1 Prozent. Ein positiver Kommentar der Warburg-Analysten verhilft der Zalando-Aktie zu einem Plus von 3,9 Prozent. Für Aixtron geht es um 6,8 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Exane BNP das Votum gleich um zwei Stufen auf Underperform gesenkt haben. DocMorris hat die Gematik-Zulassung für einfache digitale E-Rezept-Einlösung per Gesundheitskarte erhalten. Die Aktie profitiert allerdings nicht nachhaltig von der Zulassung. Anfängliche Kursgewinne wurden abgegeben. Nach einem Tageshoch bei 98,15 Franken handelt die Aktie nun 6,5 Prozent leichter bei 86,85. Redcare Pharmacy folgen mit minus 2,4 Prozent. Auch Barry Callebaut (+8,7%) hat die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Ein signifikanter Anstieg der Kakaopreise trieb das Umsatzwachstum um 19,6 Prozent nach oben. Philips steigen um 2,7 Prozent, nachdem sich das Unternehmen mit den US-Behörden im Zusammenhang mit Mängeln und einem Rückruf von Beatmungsgeräten final geeinigt hat.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0863 +0,0% 1,0853 1,0854 -1,6% EUR/JPY 164,93 +0,1% 164,75 164,78 +6,0% EUR/CHF 0,9818 +0,1% 0,9810 0,9823 +5,8% EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8561 0,8583 -1,4% USD/JPY 151,82 +0,0% 151,81 151,83 +7,8% GBP/USD 1,2699 +0,2% 1,2676 1,2646 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2397 +0,0% 7,2415 7,2428 +1,6% Bitcoin BTC/USD 68.901,79 -0,4% 69.290,16 71.790,24 +58,2%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der US-Inflationsdaten moderat leichter. Der Dollarindex gibt 0,1 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Es herrschte weiterhin Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten. Die Investoren erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die US-Notenbank mit den erwarteten Zinssenkungen beginnen wird. Das deutlichste Plus verzeichnete der Hang-Seng-Index. Hier trieb das kräftige Plus der Alibaba-Aktie (+5,0%). Chinesische Medien hatten berichtet, dass Gründer Jack Ma ein internes Memo veröffentlicht hat, in dem er die jüngsten Reformen befürwortet. Alibaba kündigte außerdem eine weitere Runde von Preissenkungen im Cloud-Geschäft an. Im Fahrwasser ging es für Baidu (+2,6%) und Tencent (+3,2%) ebenfalls nach oben. Esprit Holdings haussierten in Hongkong um 68,6 Prozent. Der Mode-Konzern befindet sich in Gesprächen mit einem internationalen Private-Equity-Unternehmen über ein mögliches finanzielles Engagement. Der Schanghai-Composite verzeichnete dagegen Abgaben. Teilnehmer verwiesen auf Zurückhaltung vor Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für März am Donnerstag. Die Ratingagentur Fitch könnte zudem die Bonitätseinstufung für China senken. Der Ratingausblick wurde auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Der Nikkei-225 hat die Erholungsbewegung der vergangenen Tage erst einmal beendet. Hier belasteten vor allem Abgaben bei den Pharmawerten. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit leichten Aufschlägen. Erneut waren es die Minenwerte, die den Index antrieben. Die Reserve Bank of New Zealand hat ihren Leitzins wie weitgehend von Ökonomen erwartet stabil bei 5,5 Prozent belassen. Sie signalisierte aber, dass die Geldpolitik angesichts der weiter hohen Inflation noch einige Zeit straff bleiben dürfte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen notieren am Mittwoch kaum verändert. Die Stimmung habe sich jüngst leicht eingetrübt, heißt es von einem Marktteilnehmer. Die Investoren würden sich aktuell eher leicht defensiv positionieren. Das Angebot am Primärmarkt sei dagegen weiterhin hoch, treffe aber auf unverändert gute Nachfrage. Mit den Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag wie auch der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag seien die nächsten Impulse bereits in Sichtweite.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW

hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres dank besserer Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge etwas mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Konzernweit stieg der Absatz im ersten Quartal um 1,1 Prozent auf 594.671 Fahrzeuge weltweit.

MERCEDES-BENZ CARS

hat nach Modellwechseln in Asien und Problemen in der dortigen Lieferkette im ersten Quartal weltweit deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. In China, aber auch in Deutschland gingen die Absatzzahlen deutlich zurück.

VOLKSWAGEN

hat im März wegen rückläufiger Verkäufe in China und Europa etwas weniger Fahrzeuge weltweit abgesetzt. Zudem sanken die Auslieferungen vollelektrischer Autos zum Jahresstart überraschend ab.

DOCMORRIS

kann mit ihrer Einlöse-App für das E-Rezept starten. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen den Prozess für die Produkt- und Anbieterzulassung für die volldigitale Einlösung von E-Rezepten über die elektronische Gesundheitskarte erfolgreich abgeschlossen und von der zuständigen Behörde, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin (Gematik), die entsprechende Zulassung erhalten.

PNE

hat in Südafrika ein Photovoltaik-Projekt mit einer geplanten Gesamtleistung von 240 Megawatt peak an das südafrikanische Energie-Unternehmen NOA Group verkauft.

PORSCHE

hat im ersten Quartal auch wegen diverser Modellwechsel und deutlich rückläufiger Verkäufe in China und Nordamerika deutlich weniger Sportwagen ausgeliefert.

BARRY CALLEBAUT

hat mit steigendem Absatzvolumen im ersten Geschäftshalbjahr der eigenen Aktie deutlich Auftrieb gegeben. Das Papier des Schweizer Schokoladenkonzerns notierte am späten Vormittag mit 7,3 Prozent im Plus, nachdem Barry Callebaut für den Zeitraum September bis Februar eine Steigerung der Mengen um 0,7 Prozent ausgewiesen hatte.

CRUISE

Die GM-Tochter für autonomes Fahren unternimmt einen weiteren Anlauf, ihre fahrerlosen Autos auf die Straße zu bringen. Vorerst bleibt jedoch der Mensch am Steuer.

DEXIA

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuG) hat der Klage der französischen Bank Dexia gegen die Vorauszahlung von Beiträgen an den Bankenabwicklungsfonds (SRF - Single Resolution Funds) stattgegeben.

ESPRIT

befindet sich in Gesprächen mit einem internationalen Private-Equity-Unternehmen über ein mögliches finanzielles Engagement.

LLOYDS BANKING GROUP

plant im Rahmen einer Umstrukturierung den Abbau von bis zu 175 Stellen. Davon sollen 150 Jobs in der Abteilung Risikomanagement wegfallen, berichtet die Financial Times.

LUCID

hat im vergangenen Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert, die Produktion sank allerdings im Vergleich zum Vorquartal.

NOVARTIS

hat Anpassungen bei der Herstellung seines Krebsmedikaments Ribociclib angekündigt und die Aufnahme neuer Patientinnen in Studien mit der Arznei vorübergehend ausgesetzt. So soll sichergestellt werden, dass die jüngsten behördlichen Vorgaben erfüllt werden.

PHILIPS

hat sich mit den US-Behörden im Zusammenhang mit Mängeln und Rückruf bei Beatmungsgeräten der Tochter Philips Respironics zur Behandlung von Schlafapnoe final geeinigt.

REPSOL

hat einen Anteil von 40 Prozent an dem spanischen Biomethanhersteller Genia Bioenergy erworben. Das von Genia Bioenergy produzierte Methan werde künftig sowohl für den internen Bedarf von Repsol als auch für Kunden verwendet.

