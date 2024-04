EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum-Ferienwohnungen startet 'Traum Premium Partnerschaft', um die Mieteinnahmen für Hausbesitzer und Agenturen zu maximieren



10.04.2024

Bremen, Deutschland, 10. April 2024: Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Online-Ferienwohnungsplattformen in Deutschland und Europa, hat den Start des Programms "Traum Premium Partnerschaft" für seine Hausbesitzer und Agenturen angekündigt. Diese neue Initiative soll Hausbesitzern und Agenturen helfen, ihre Mieteinnahmen zu maximieren und das Gästemanagement zu optimieren. Mit über 23 Jahren Branchenführung hat Traum-Ferienwohnungen seine Position als eine der führenden Ferienwohnungsplattformen in Deutschland gefestigt und bedient täglich durchschnittlich 80.000 deutsche Gäste. Dieses langjährige Vertrauen, zusammen mit umfangreichen Kundendaten und Netzwerkdaten der Schwesterunternehmen Belvilla und Dancenter, befähigt Traum-Ferienwohnungen, Hausbesitzern und Agenturen dabei zu helfen, durch das Programm "Traum Premium Partnerschaft" mehr Einnahmemöglichkeiten freizuschalten. Das Programm ermöglicht es den Hausbesitzern und Agenturen von Traum-Ferienwohnungen, ihre Angebote auf mehr als 100 Plattformen zu bewerben, darunter beliebte wie Airbnb und Booking.com sowie Offline-Reisebüros und exklusive regionale und internationale Websites. Diese erweiterte Reichweite bietet Hausbesitzern und Agenturen die Möglichkeit, ein breiteres Publikum anzusprechen und vermehrte Buchungen zu generieren, was zu einer Umsatzsteigerung von bis zu 5 Mal führt. Mehrsprachiger Support gewährleistet, dass Angebote in verschiedene Sprachen übersetzt werden, um ein vielfältiges internationales Publikum anzusprechen. Darüber hinaus erfordert dies keinen zusätzlichen Aufwand von Hausbesitzern und Agenturen. Traum-Ferienwohnungen übernimmt den gesamten Eintragsprozess und sorgt so für maximale Sichtbarkeit und Buchungen, während Hausbesitzer und Agenturen sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Gästeerlebnisse konzentrieren können. Das Programm geht über eine einfache Sichtbarkeitserhöhung hinaus. Traum Premium Partner profitieren von fortgeschrittenen Revenue-Management-Tools, die es ihnen ermöglichen, Preisstrategien, Werbemechanismen, Richtlinienoptimierung und Inhaltsanpassung zur Maximierung der Einnahmen für Hausbesitzer zu optimieren. Das Programm bietet sichere Zahlungsabwicklung mit verschiedenen Optionen, einschließlich Kreditkarte, Überweisung und PayPal. Darüber hinaus stellt ein transparenter Zahlungsplan sicher, dass Hausbesitzer und Agenturen ihre Einnahmen gemäß ihren festgelegten Bedingungen zeitnah erhalten. Partner haben auch die Möglichkeit, auszuwählen, auf welchen Online-Plattformen ihre Angebote beworben werden sollen, um ihre Marketingstrategie an spezifische Bedürfnisse und Zielgruppen anzupassen. Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen), kommentierte den Start der Traum Premium Partnerschaft wie folgt: "Das Programm Traum Premium Partnerschaft ist eine strategische Initiative, die darauf abzielt, Ferienhausbesitzern und Agenturen dabei zu helfen, größeren Erfolg zu erzielen. Durch die Nutzung unseres umfangreichen Netzwerks, unserer Technologie und des optimierten Gästemanagements ermöglicht das Programm unseren Hausbesitzern und Agenturen, sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Gästeerlebnisse zu konzentrieren und gleichzeitig ihre Mieteinnahmen zu maximieren." Für begrenzte Zeit können bestehende Traum-Benutzer am Premium-Partnerschaftsprogramm zu reduzierten Kosten teilnehmen. Um das Programm Traum Premium Partnerschaft zu aktivieren, können Hausbesitzer und Agenturen einfach das Support-Team telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Das Team von Traum-Ferienwohnungen wird dann mit ihnen zusammenarbeiten, um eine maximale Sichtbarkeit auf relevanten Plattformen zu gewährleisten. Hausbesitzer können sich für die Traum Premium Partnerschaft registrieren, indem sie auf diesen Link zugreifen: https://traum-premium-partnerschaft.traum-ferienwohnungen.de/



