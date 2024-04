Hamburg (ots) -Vom 14.bis 16. März fand das "Les Ateliers Lillet - a place for female growth" im Curio Haus in Hamburg statt. Insgesamt 1.500 Gäst:innen haben an diesen drei Tagen die fünfte Ausgabe der inspirierenden Event-Reihe zum Austauschen und Netzwerken genutzt, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Unter den VIP-Besucherinnen und Speakerinnen waren unter anderem Farina Opoku, Karo Kauer, Lea-Sophie Cramer, Anna Wolfers und Sharon Battiste.Die drei von Lillet gehosteten Tage in Hamburg waren gefüllt mit einem vielseitigen Programm. Im Fokus standen dabei gesamtgesellschaftlich-relevante Themen wie Finanzen, Gründung, New Work, Personal Branding, Nachhaltigkeit und Diversität.Die jüngsten Statistiken zeigen, wie wichtig das Event für Female Empowerment ist und wie aktuell dessen Themen: Der Gender Pay Gap liegt in Deutschland unverändert bei 18 Prozent, der Gender Pension Gap sogar bei fast 30 Prozent (Statistisches Bundesamt 2024). Nur 20 Prozent der Start-Up-Gründer:innen sind Frauen (Female Founders Monitor 2022). Lillet bringt Frauen zusammen, um diese Zahlen weiterhin positiv zu beeinflussen und eine weiblichere Zukunft zu gestalten. Hier wird die Verbindung von französischem Lebensgefühl, convivaler Aperitif Kultur und gegenseitiger Unterstützung erlebbar.In den sechs Panel Talks sprach Rabea Schif unter anderem mit der Content Creatorin und Unternehmerin Karo Kauer über den Aufbau einer starken Marke; Anna Wolfers berichtete aus der Start-Up-Welt. Die Panels wurden begleitet von einer Keynote pro Tag zu Themen wie Immobilieninvestments oder LinkedIn als Karriere-Push. In zwei täglichen Workshops erhielten die Teilnehmer:innen praktische Tipps, von der Office-Organisation bis hin zum Manifestieren.Neben dem Rahmenprogramm bot ein Coworking Space viel Raum zum Arbeiten und Netzwerken. Und dabei entweder einen "L'Apéritif à ma façon" von Brand Ambassadorin Fee Zimmermann genießen. Oder den neuen Trend-Aperitif "Lillet Rosé White Peach" aus der Range der Ready to Drinks probieren.Pressekontakt:geBONGt GmbHStephanie Bong | Josefine Mohrlesatelierslillet.pr@ge-bong-t.comOriginal-Content von: geBONGt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153802/5754167