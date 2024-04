Lieboch (ots) -Verdoppelung der Betriebsfläche - Erweiterung des Sondenreparatur-Labors und neuer Showroom für UltraschallgeräteOrtner Medizintechnik (https://www.ort-med.com), ein international tätiges und ISO 13485 zertifiziertes Unternehmen im Bereich der Sonografie, gibt mit Freude seine jüngste Expansion am Standort Lieboch bekannt. Diese strategische Entwicklung markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der kontinuierlichen Wachstumsstrategie des Unternehmens und seiner Positionierung als kompetenter und verlässlicher Partner in der Medizintechnik.Seit seiner Gründung hat sich Ortner als anerkannter Spezialist für die Reparatur und den Verkauf von Ultraschallsonden (https://www.ort-med.com/ultraschallsonden)und Endoskopen sowie den Handel mit Ultraschallgeräten (https://www.ort-med.com/ultraschallgeraete) am Markt etabliert. Mit dem Anspruch, stets die beste Qualität kombiniert mit individuellen Lösungen für Klinik- und Praxisbetriebe zu bieten, betreut das Unternehmen bereits mehr als 1000 Kunden weltweit.Mit der Verdoppelung seiner Betriebsfläche reagiert Ortner Medizintechnik proaktiv auf die steigende Nachfrage speziell im Bereich der Reparatur von Ultraschallsonden (https://www.ort-med.com/sondenreparatur) und stellt sich den Herausforderungen eines dynamischen globalen Marktes.Darüber hinaus entsteht ein neuer hochmoderner Showroom für Ultraschallsysteme aller namhaften Hersteller. Dieser dient nicht nur als Ausstellungsfläche für die neuesten Geräte und Technologien, sondern auch als Bildungs- und Schulungszentrum für Ärzte sowie Fachpersonal aus der Medizintechnik.Paul Ortner, Geschäftsführer von Ortner Medizintechnik äußert sich erfreut nach dem erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten "Die Erweiterung des Standorts Lieboch ist ein wesentlicher Schritt, um der steigenden Nachfrage und den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und unsere führende Position im Bereich der Sondenreparaturen weiter zu festigen."Für das Jahr 2024 rechnet das Unternehmen mit weiteren 25% Umsatzwachstum. Im Zuge dessen soll nicht unerwähnt bleiben, dass aktuell noch Mitarbeiter für das HQ in Lieboch gesucht werden. Als Familienfreundlicher Betrieb wird eine exzellente Work-Life Balance, ein angenehmes Betriebsklima so wie auch ein sicherer Arbeitsplatz und noch vieles mehr geboten. Alle derzeit offen Stellen sind unter www.ort-med.com/jobs veröffentlicht.Pressekontakt:Andreas Kavran-Lillek, BATel. +43 3136 62 155E-Mail: office@ort-med.comOriginal-Content von: Ortner Medizintechnik e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174302/5754183