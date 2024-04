BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat sich zufrieden geäußert über die Bekanntgabe eines Investors für den insolventen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). "Wir begrüßen, dass offensichtlich ein finanzstarker Investor gefunden wurde, der Galeria als Ganzes erhalten will und über Kompetenz im Einzelhandel verfügt, wenngleich unsere Erfahrungen in der Vergangenheit durchaus zwiespältig waren", erklärte Verdi-Bundesvorstand Silke Zimmer am Mittwoch laut einer Mitteilung in Berlin.

Verdi erwarte, dass der neue Eigentümer in das Unternehmen investiere, die Standorte erhalte und für die Beschäftigten langfristig die Arbeitsplätze sichere, so Zimmer weiter. "Der neue Eigentümer sollte gemeinsam mit den Beschäftigten ein modernes Zukunftskonzept entwickeln und auf dem Weg bringen, das die Stärke der Warenhäuser ausspielt: ein breites Sortiment gepaart mit guter Beratung."

Der Gesamtbetriebsrat erklärte, den neuen Eigentümern "für eine konstruktive und arbeitsplatzsichernde Zusammenarbeit zur Verfügung" zu stehen. Es sei klar, dass es erneut zu harten Einschnitten kommen werde. "Aber es werden auch tausende von Arbeitsplätzen erhalten bleiben", hieß es in einer Mitteilung./tob/DP/stk