Die Inflation in den USA hält sich hartnäckiger als angenommen. Im März stiegen die Konsumentenpreise stärker als von den Volkswirten erwartet - und zwar um 3,5 Prozent im Jahresvergleich. Auch die Kernrate lag über den Analystenprognosen, was an der Börse nicht auf Gegenliebe stößt. Die Aktienkurse bröckeln.Die Ökonomen hatten eine Inflationsrate von 3,4 Prozent erwartet respektive 3,7 Prozent bei der Kernrate. Beide Werte wurden jeweils um zehn Basispunkte übertroffen. Genauso gestaltet sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...