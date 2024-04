Erstelle komplexe Partikeleffekte in Cinema 4D, rendere NPR-Line- und Toon-Looks in Redshift und texturiere 3D-Objekte schnell in Red Giant Geo.

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer, Visual Effects Artists und Kreative aller Art, kündigt heute ein bahnbrechendes Update für Maxon One an.

Maxon One Spring 2024 release showcases groundbreaking updates to Cinema 4D, Redshift, Red Giant and more to enable users to bring stories to life with unparalleled creative freedom. Artist credit: Something's Awry

Motion Designer, Fernsehsender, VFX Artists und viele mehr verlassen sich auf Maxon One, wenn es darum geht, Produkte zu bewerben, Shows zu gestalten und die Vision ihrer Kunden umzusetzen. Und pünktlich zur NAB ist das Frühjahrs-Release vollgepackt mit neuen Upgrades und Tools, die Artists um neue kreative Möglichkeiten bereichern, darunter Cinema 4D Particles, NPR-Rendering in Redshift und Red Giant Geo.

Zu den Highlights gehören:

Cinema 4D

Mit Cinema 4D 2024.4 können 3D VFX Artists und Motion Designer komplexe Szenen mit Leichtigkeit erstellen.

Gestalte Partikelsimulationen intuitiv mit den neuen Cinema 4D Particles! Durch die Integration mit Cinema 4Ds Unified Simulation System können Artists Emissionsmuster kontrollieren, Verhaltensweisen präzise ändern und Interaktionen mit Maxons Sammlung von Simulationstypen, einschließlich Pyro, Cloth, Soft Bodies und Rigid Bodies, orchestrieren. Rendere Partikelszenen mit Redshift oder speichere und exportiere sie über Alembic. Neue Presets für Cinema 4D Particles sind im Asset-Browser verfügbar und geben Artists kreative Optionen für den Start jedes Projekts. Es werden laufend neue Presets hinzugefügt.

Simulationen wurden mit Updates für das Cinema 4D Konnektor-Objekt verbessert und bieten nun ein frisches Aussehen, optimierte Workflows und Art Director-freundliche Verhaltensweisen. Bei Rigid Body-Simulationen können Artists jetzt automatisch mehrere Objekte miteinander verbinden, Aerodynamik wird realistischer simuliert und die Cache-Simulationen sind dank externer Cache-Fähigkeiten viel flexibler.

Zu den weiteren Verbesserungen/Ergänzungen gehören der Eigenschafts-Transfer, der die Übertragung von Tag-Daten von einem Objekt auf ein anderes erleichtert, und eine neue Option "Abstand beibehalten" für das Tool "Kanten glätten". Der Asset-Browser löst jetzt automatisch das Platzierungswerkzeug aus, wenn du Assets in eine Szene ziehst, und erstellt sofort automatisch Dome Lights für HDRI-Assets.

Redshift

Redshift 3.6.0 unterstützt nicht-fotorealistisches Rendering (NPR), flexiblere Standard Volumes, AMD-Grafikkarten unter Windows, Alphamasken für Redshift-Flächenlichter und mehr.

Rendere NPR-Line- und Toon-Looks in Redshift mit neuen nicht-fotorealistischen Render-Optionen, einschließlich eines Contour-Nodes, eines Toon-Material-Nodes für Cel-Shading und eines Tonemap-Pattern-Shaders für Half-Tone-Shading und andere rasterbasierte Screen-Space-Shading-Stile.

Mit den Deckkraftreglern im neuen Toon-Material von Redshift können Artists Partikel additiv rendern, d.h. die Lichtemission jedes Partikels baut auf den darunter liegenden Partikeln auf, um superhelle, leuchtende Partikel-Renderings zu erzeugen.

Dank der neuen OSL-Unterstützung für HIP wird Redshift jetzt offiziell auf Windows-Systemen mit AMD-Grafikkarten unterstützt.

Mit den neuen Standard-Volume-Node lassen sich beim Rendern von Volumen wie Pyro und Wolken schnell Variationen und feine Details hinzufügen. Außerdem funktioniert der Standard-Volume-Shader jetzt auch im globalen Umgebungsnebel.

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Alphamaskierung für Flächenlichter, mit der du Lichtgobos mit einer einfachen Textur erstellen kannst. Überarbeitete Mesh-Lichter sind einfacher zu benutzen und folgen den Regeln für Sichtbarkeit und Light Linking, und der State-Shader hat einen neuen Ray Bounce Level Output.

Redshift ist jetzt auch in den Sprachen Deutsch und Koreanisch verfügbar.

Red Giant

Red Giant 2024.2 enthält Red Giant Geo, ein neues Tool, mit dem du 3D-Objekte in After Effects texturieren, beleuchten und klonen kannst. Die Rendering-Leistung in Trapcode Particular wurde deutlich verbessert und es gibt neue benutzerdefinierte Blur-Maps für Bokeh sowie Verbesserungen an der Benutzeroberfläche von Looks.

Red Giant Geo unterstützt sieben Dateiformate, darunter C4D, OBJ, FBX, GLB, glTF, DAE und 3DS. Integrierte Cloner-Optionen ermöglichen es Artists, einfach und schnell Arrays in Box-, Kugel- oder Zylinderform zu erstellen. Nutze jede Ebene oder Komposition, um Texturen und Materialien mit der vollen Leistungsfähigkeit von After Effects anzupassen.

Die Responsivität, die Wiedergabe und das Rendering wurden in Trapcode Particular verbessert.

UI-Verbesserungen für Looks erhöhen die Benutzerfreundlichkeit beim Farbmanagement.

Fast alle Red Giant-Tools unterstützen jetzt auch die Sprachen Deutsch und Koreanisch.

Capsules

Maxon One-Abonnenten haben Zugriff auf die umfangreiche Maxon Capsules-Bibliothek, die eine Vielzahl von Assets enthält, mit denen sich jedes Projekt in Gang bringen lässt. Zusätzlich zu der Bibliothek mit Adobe Substance 3D-Materialien, die Maxon kürzlich in Zusammenarbeit mit Adobe veröffentlicht hat, enthält dieses Release viele großartige neue Ergänzungen.

Der Ivy Generator ist eine Scene Nodes Capsule in Cinema 4D, mit der du animierten Efeu auf der Oberfläche von Gebäuden und anderen Objekten hinzufügen kannst. Die von Rocket Lasso erstellte Capsule bietet zwei verschiedene Efeu-Sets für eine Vielzahl von Looks.

Der Partition Modifier, ebenfalls von Rocket Lasso, ist eine Scene Nodes Capsule in Cinema 4D, mit der du Modelle in dynamisch skalierbare Teile unterteilen kannst, um Holzplanken, Felswände und mehr zu erstellen.

Wood Floors Vol. 01 ist eine Redshift Material Capsule in Cinema 4D. Mit diesen Materialien, die von Fuchs Vogel erstellt wurden, kannst du den Bodenbelag in deinen Interior-Renderings mit verschiedenen Hölzern und Mustern verschönern.

Cineware

Updates für Cineware for Unreal machen es einfacher denn je, Materialien zwischen Cinema 4D und Unreal zu übertragen. Wenn du Direct Link verwendest, musst du die Dateien beim Übertragen nicht mehr auf der Festplatte speichern. Hinweis: Funktioniert nur mit der Unreal Engine 5.0 und höher und erfordert Cinema 4D 2023.0 oder neuer.

