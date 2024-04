DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. April (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Erzeugerpreise März PROGNOSE: -2,8% gg Vj zuvor: -2,7% gg Vj *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 09:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Bundesentwicklungsministerin Schulze, Konferenz zu Sorgfaltspflichten in globalen (Rohstoff-)Lieferketten, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Online-Pk zum Thema "Gamechanger für die Energiewende - Maximales Potenzial beim Netzanschluss heben" 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Mitgliedern der Zukunftskommission Landwirtschaft, Berlin 12:00 DE/Verbände ABDA, KBV, KZBV, DKG, Pk zu "Gesundheitspolitische Bilanz - Versorgung in Gefahr", Berlin 13:00 DE/Verbändebündnis Wohnungsbau, 15. Wohnungsbau-Tag, Berlin *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 221.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 17:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York *** 19:10 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Feier der Urban Financial Services Coalition 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Europe Calling Webinar zu "Wie gelingt die Transformation in Europa? - Ein europäisches Bürgergespräch" 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Abschlussappell zur Würdigung der Mali-Einsätze, Berlin - Treffen der Eurogruppe - Opec-Monatsbericht - US-Präsident Biden empfängt die Ministerpräsidenten Japans (Kishida) und der Philippinen (Marcos) ===

