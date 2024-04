Schwalbach (ots) -Alexander Wagner ist Gründer und Geschäftsführer von BAW - Bauelemente Alexander Wagner. Das Unternehmen bietet nicht nur die modernsten Produkte aus den Bereichen Fenster, Türen, Rollläden, Insektenschutzgitter, Terrassenüberdachungen und Garagentore, sondern auch eine umfassende, professionelle Beratung. In diesem Artikel verrät der Experte, von welchen Dienstleistungen seine Kunden profitieren und was sie besonders zu schätzen wissen.Jeder, der ein Haus in Eigenregie baut oder saniert, steht früher oder später vor der Herausforderung, die passenden Fenster und Türen zu finden. Dabei gibt es nämlich mehr zu beachten, als man sich im Vorfeld vielleicht denkt: Wer die falsche Verglasung wählt, riskiert gravierende Feuchtigkeitsschäden - durch entstehende Wärmebrücken. Ohne professionelle Beratung läuft der Kunde Gefahr, attraktive Fördermittel zu verschenken und mit dem falschen Werkstoff setzt man die optimale Energieeinsparung aufs Spiel - die Liste möglicher Hürden könnte beliebig fortgeführt werden. "Auch bei anderen fest verbauten Elementen wie Terrassenüberdachungen, Rollläden oder Garagentoren haben Kunden ohne entsprechende Fachkenntnis kaum eine Chance, die für ihr Objekt optimal passenden Produkte auszuwählen", betont Alexander Wagner."Bei uns bekommt der Kunde von der Beratung bis zur Montage alles aus einer Hand. Dabei kann er sich immer darauf verlassen, dass wir die bestmögliche Lösung für sein Projekt finden", erklärt der Unternehmer weiter. "Dank unserem großen Netzwerk an Handwerksbetrieben können wir auch die Montage unserer Produkte anbieten." Mit über 13 Jahren Erfahrung in der Branche hebt sich die Firma BAW daher vor allem durch ihren Rundum-Service sowie die langjährige Expertise in den Bereichen Fenster, Haustüren, Insektenschutzgitter, Raffstores, Terrassenüberdachungen und Garagentoren vom Markt ab. Als gelernter Elektromeister kennt Alexander Wagner den Markt gut und ist für seine Kunden im gesamten Saarland und Umgebung ein zuverlässiger und professioneller Partner im Bereich der Bauelemente. So hat BAW bereits unzählige Bauherren glücklich gemacht und kann sich über ausnahmslos beste Bewertungen auf Google und Co. freuen.BAW - Bauelemente Alexander Wagner steht für erstklassige Produkte und große FachkompetenzDas Sortiment von BAW umfasst ausschließlich namhafte Hersteller und zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Qualität aus: Die Bauelemente müssen nicht nur ihre Anforderungen perfekt erfüllen - der Kunde soll auch möglichst lange Freude an ihnen haben. Außerdem legt Alexander Wagner großen Wert darauf, dass seine Produkte innovativ und technologisch auf dem neuesten Stand sind. "Unsere Fenster und Türen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern können aktuell auch mit bis zu 20 Prozent gefördert werden", verrät der Unternehmer weiter, der seine Kunden in Zusammenarbeit mit einer Energieberaterin auch beim Thema Förderungen fachkundig unterstützt. Maßgefertigte Raffstores und Rollläden sorgen im Anschluss dafür, dass der Energiehaushalt des Objekts bequem reguliert werden kann. Außerdem schirmen sie gleichzeitig Licht und Straßenlärm ab. Wer sich auch in seiner Außenanlage richtig wohlfühlen möchte, ist mit einer modernen und funktionalen Terrassenüberdachung von BAW gut beraten: Sie überzeugt sowohl in Sachen Ästhetik und Design, als auch durch einzigartige und patentierte Technologien.Glückliche Kunden dank Service, Erfahrung und ExpertiseNeben erstklassigen Produkten profitieren die Kunden von BAW - Bauelemente Alexander Wagner von einer fundierten Beratung und einem herausragenden Kundenservice. Ausschließlich begeisterte Kundenstimmen auf unabhängigen Bewertungsplattformen spiegeln dies wider. Dabei wissen die Kunden von Alexander Wagner die Zuverlässigkeit, die Arbeitsqualität und die hervorragende Beratung besonders zu schätzen. Auch Sauberkeit, die gute Erreichbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis werden immer wieder lobend erwähnt. "Die Zufriedenheit unserer Kunden steht stets an erster Stelle. So arbeiten wir mit vielen von ihnen bereits seit Jahren erfolgreich zusammen", so Alexander Wagner abschließend.Sie sind am Bauen, Renovieren oder sanieren ein Haus? BAW - Bauelemente Alexander Wagner bietet Ihnen Bauelemente nach höchsten Qualitätsstandards inklusive einer umfassenden, professionellen Beratung für Ihr individuelles Bauprojekt. Auf Wunsch kümmert sich das Team von BAW auch um die fachgerechte und zügige Montage. Melden Sie sich jetzt bei BAW - Bauelemente Alexander Wagner (https://www.baw-fenster.de/) und vereinbaren Sie einen Termin! Für einen persönlichen Austausch stehen die Experten außerdem vom 19.04 bis 21.04.2024 auf der HAUS & GARTEN MESSE SAAR (Halle 3, Stand-Nummer 141) zur Verfügung.Pressekontakt:BAW Bauelemente Alexander WagnerAlexander WagnerTel: 06831-1241133E-Mail: wagner@baw-fenster.deWebseite: https://www.baw-fenster.de/Original-Content von: BAW Bauelemente Alexander Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174308/5754409