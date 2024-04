Cardano News: Experte bullisch! Steigt ADA jetzt um 198 %?

Der breite Markt fällt um 2,5 Prozent, Cardano ist erneut schwach. So fiel der ADA Coin in den letzten 24 Stunden um 5 Prozent und musste zuletzt auch Toncoin (TON) den Vortritt lassen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich noch auf 20 Milliarden US-Dollar. Nach aggregierten Daten von CoinMarketCap befindet sich Cardano damit weiterhin auf Platz 10. Doch der Kampf um die Top 10 wird aktuell ernster. Denn Avalanche nähert sich bereits und könnte Cardano mit einer weiteren Outperformance auch den zehnten Platz nach Marktkapitalisierung ablaufen.

Dennoch ist nicht alles so schlecht, wie es auf den ersten Blick scheint. Der hiesige Experte Ali Martinez sieht jetzt sogar ein bullisches Setup. Denn seiner Meinung nach sei die Lage weiterhin konstruktiv. Cardano bewege sich im Rahmen seines definierten Setups und könnte kurzfristig um fast 200 Prozent explodieren.

Cardano Prognose: Erst 198 %-Rallye, dann 10x Rendite?

Nothing has really changed for Cardano. $ADA is exactly where it should be, consolidating in the $0.55 to $0.80 range before a breakout to $1.70! https://t.co/414rFQhxLf pic.twitter.com/Djx9YqOp7F - Ali (@ali_charts) April 9, 2024

Der Experte analysiert die bisherige Kursentwicklung von Cardano und stellt fest, dass sich die Muster ähnlich denen der Jahre 2018 bis 2021 verhalten. Der Analyst prognostiziert dabei folgende Entwicklung: Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte der Preis von ADA in den kommenden Wochen zunächst im Bereich von 0,55 bis 0,80 US-Dollar konsolidieren. Das Setup bleibt hier intakt, denn ADA bewegt sich auch jetzt bei 0,57 US-Dollar noch oberhalb des Supports. Nach dieser Konsolidierungsphase wird eine signifikante Preissteigerung auf 1,70 US-Dollar erwartet. Anschließend könnte es eine weitere Konsolidierung geben, die das Fundament für eine Rallye bis auf 5 US-Dollar bilden könnte.

Laut Experten hat sich an der grundlegenden Situation für Cardano nichts geändert: ADA befindet sich genau in dem Bereich, in dem es konsolidieren sollte, bevor der erwartete Ausbruch auf 1,70 US-Dollar erfolgen könne. Diese Einschätzung stützt sich auf wiederkehrende Kursmuster. Doch Vorsicht, denn historische Entwicklungen lassen sich nicht immer replizieren.

Mittelfristig könnte sich der Cardano Kurs somit fast verzehnfachen, wenn wir das Kursziel von 5 US-Dollar als realistisch betrachten. Denn 1,70 US-Dollar seien nur ein Zwischenstopp bei ADA.

Andere Trader sehen jedoch die Price-Action eher kritisch. Denn trotz fundamentaler Fortschritte gab es hier zuletzt eine schwache Entwicklung, bei der ADA eigentlich in den letzten drei Jahren nur an Wert verlor - und das obgleich damals in 2021 eigentlich mit fundamentalen Änderungen und der Einführung von Smart-Contracts eine neue Cardano-Ära beginnen sollte.

Cardano is a memecoin. Prove me wrong.



It's been going DOWN ONLY since the release of smart contracts in 2021. pic.twitter.com/HQ6TBKF1Ap - Blockatoshi (@blockatoshi) April 10, 2024

Weiterhin bleibt es ergo ungewiss, ob sich Cardano erholt oder auch in den nächsten Wochen eher eine Underperformance zeigt. Händler scheinen gut beraten, sich an kurzfristig wichtigen Kurszonen zu orientieren.

Cardano Alternative: Trader wetten auf diesen Solana-Meme-Coin

In jüngster Zeit hat sich Solana als das bevorzugte Investment gegenüber Cardano herausgestellt. Solana hat sich durch relative Stärke einen Namen gemacht und mittlerweile Cardano in vielen Aspekten übertroffen. Dieses Momentum gilt nicht nur für SOL selbst, sondern auch dortige Projekte. So werden tagein tagaus massenweise Meme-Coins getradet.

Zum Slothana Presale

Ein aktuelles spannendes Projekt in diesem dynamischen Umfeld könnte Slothana sein - ein neuer Meme-Coin, der auf dem "Send-to-Presales"-Modell basiert. Investoren überweisen Solana-Token an eine festgelegte Wallet-Adresse und erhalten dafür Slothana-Token als Airdrop. Jeder SOL wird hier mit 10.000 Slothana-Token vergütet. Dieser Mechanismus hat den Kaufprozess stark vereinfacht und bereits Investitionen in Höhe von über 10 Millionen US-Dollar angezogen. Der öffentliche Handel dürfte bald beginnen - wer auf SLOTH nach SLERF als nächsten Faultier-Meme-Coin wetten möchte, muss sich somit beeilen.

