Keyloop, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automobiltechnologie, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von ATG, einem innovativen Anbieter von Automobiltechnologie mit Schwerpunkt auf Omnichannel-Einzelhandelslösungen, getroffen hat.

ATG hat seinen Hauptsitz in Kent, Großbritannien, und beschäftigt über 330 Mitarbeiter. Die Lösungen von ATG werden von Automobilhändlern, Erstausrüstern, Finanzierern und Flottenlieferanten in mehr als 80 Ländern und an über 10.000 Einzelhandelsstandorten eingesetzt, um den Autokauf zu erleichtern.

Die globale Automobilindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel, zu dem auch steigende Kundenerwartungen gehören. Ein nahtloses Erlebnis über digitale und physische Berührungspunkte hinweg ist ein wichtiges Ziel für die Branche. Die Erreichung dieses Ziels wird durch die historische Komplexität der Prozesse erschwert.

Keyloop konzentriert sich auf die Bereitstellung eines "Experience-First"-Ansatzes während der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs. Die Vision von Keyloop stellt genaue Daten in den Mittelpunkt seiner Lösungen, um sie im richtigen Moment zugänglich zu machen. Dies ermöglicht Effizienzsteigerungen für Händler, einen einmaligen Informationsfluss und ein personalisiertes Kundenerlebnis.

Keyloop und ATG werden sich zusammenschließen, um ein integriertes Technologieportfolio zu schaffen, das den gesamten automobilen Lebensweg des Verbrauchers lückenlos abdeckt und Einzelhändlern und Erstausrüstern dabei hilft, das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen zu verbessern.

Tom Kilroy, CEO, Keyloop kommentierte: "Die Übernahme von ATG ist ein wichtiger Schritt, um Experience-First für unsere Kunden zu einer greifbaren Realität zu machen. ATG hat mit seiner Omnichannel-Autohandelsplattform Fusion ein spannendes Angebot geschaffen. Durch die Kombination mit den komplementären Plattformangeboten und dem breiten Leistungsspektrum von Keyloop können wir die digitale Transformation des Automobilhandels entscheidend vorantreiben. Wir freuen uns darauf, das talentierte Team von ATG als Kollegen begrüßen zu dürfen."

Tim Smith, CEO, ATG meinte: "Bei ATG war es schon immer unsere Mission, unsere Kunden von komplizierten Fahrzeugverkäufen zu befreien und ihnen mit unseren digitalen Lösungen, der Kundenbindung und Datenlösungen Mobilität zu bieten. Wir glauben, dass Keyloop perfekt zu uns passt, da wir weiterhin innovative, verbraucherorientierte Software für Einzelhändler, Erstausrüster, Finanzdienstleister und Flottenlieferanten anbieten wollen. Wir freuen uns darauf, Teil von Keyloop zu sein, während das Unternehmen seine Mission erfüllt, Experience-First-Lösungen für die Automobilbranche weltweit anzubieten."

ATG wird von Houlihan Lokey und Taylor Wessing beraten. Keyloop wird von King Spalding und Paul Hastings LLP beraten. Das Management von ATG wurde von Momentum Corporate Finance beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Keyloop:

Keyloop liefert hochmoderne Lösungen, die auf die modernen Bedürfnisse von Autohändlern und OEMs gleichermaßen zugeschnitten sind. Vom Ausstellungsraum bis zur Werkstatt und allem, was dazwischen liegt, ermöglicht die Technologie von Keyloop unverwechselbare Kundenerlebnisse zwischen wichtigen Systemen, Tools und Abteilungen. Keyloop verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und weiß genau, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein. Die Lösungen von Keyloop werden in über 90 Ländern vertrieben und genießen das Vertrauen von mehr als 18.000 Händlern und 80 OEMs weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.keyloop.com Laden Sie das neueste Whitepaper von Keyloop herunter Revolutionierung des Automobilhandels durch Technologie

Über die Automotive Transformation Group (ATG):

Als innovativer Anbieter von Einzelhandelssoftware für den Automobilsektor hat sich die Automotive Transformation Group (ATG) zum Ziel gesetzt, den Autokauf zu erleichtern. Mit 20 Jahren Erfahrung, Technologien, die in 80 Ländern eingesetzt werden, und mehr als 13 Milliarden digitaler Interaktionen, die bis heute erfasst wurden, hat das Unternehmen ein tiefes Verständnis des Autokaufverhaltens entwickelt, das es ihm ermöglicht, verbraucherorientierte Software für Einzelhändler, Erstausrüster, Finanzdienstleister und Flottenlieferanten in aller Welt zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: atg.auto.

