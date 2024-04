Alexander Savin, ehemaliger Senior Partner und Gründungsmitglied von Elbrus Capital, hat seinen Abschied von Elbrus Capital vollzogen. Er ist von seinen verbleibenden Positionen bei Elbrus Capital zurückgetreten und hat zugestimmt, seine Beteiligungen an den Managementstrukturen und Fonds von Elbrus zu veräußern.

Savin wird in den kommenden 12 bis 18 Monaten einen neuen Fonds auflegen und sich dabei um Investoren aus Westeuropa, den USA und dem Nahen Osten bemühen.

Savin wird während einer Übergangszeit weiterhin Chrome Capital leiten, einen Private-Equity- und Risikokapital-Investor für Digital- und Konsumgüterunternehmen in Europa, den USA und aufstrebenden Märkten in Asien. Er gründete Chrome Capital im Jahr 2022, nachdem er ein Jahr zuvor seine Beteiligung an den russischen Projekten von Elbrus beendet hatte. Der Schwerpunkt von Chrome Capital liegt auf der Investition von institutionellem Kapital von internationalen Top-Investoren in wachstumsstarke Digital- und Konsumgüterunternehmen auf der ganzen Welt. Chrome Capital hat keine Mittel aus Russland, und keines der Unternehmen, in die es investiert, ist in Russland tätig oder hat eine andere Verbindung zu diesem Land. Die Firma hat bereits beträchtliches Kapital in eine Reihe erfolgreicher, wachstumsstarker Unternehmen in den Bereichen Fintech, Edtech und SaaS auf der ganzen Welt investiert.

Alexander Savin erklärte dazu: "Ich blicke mit Freude auf die vor uns liegenden Chancen. Dank unserer internationalen Erfolgsbilanz bin ich zuversichtlich, dass wir das Wachstum vorantreiben und Werte für unsere Investoren und Portfoliounternehmen schaffen können. Es bieten sich viele aufregende Möglichkeiten und eine neue Generation von Innovatoren, die wir unterstützen müssen, damit sie Innovationen und Kreativität vorantreiben. Ich freue mich darauf, unseren Mehrwert für die innovativsten Gründer in unseren Zielsektoren unter Beweis zu stellen."

Alexander Savin kann auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere in der Private-Equity-Branche zurückblicken, unter anderem war er mehrere Jahre bei Bain Company in den Büros in London und Boston tätig. 2009 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern von Elbrus Capital, einem der erfolgreichsten Private-Equity-Unternehmen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, das globales institutionelles Kapital in wachstumsstarke Unternehmen investierte. Savin möchte auf seinen Erfolgen aus der Vergangenheit sowie auf dem frühen Erfolg der von Chrome getätigten Investitionen aufbauen, um ein bevorzugter Partner für Gründer von Technologie- und Konsumgüterunternehmen in den USA, Europa und den aufstrebenden Ländern Asiens zu werden, die die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, transformieren können.

"Unser kollaborativer Ansatz bietet Unternehmern Zugang zu erstklassigem Fachwissen, das sie bei der Umsetzung ihrer Visionen unterstützt", so Savin. "Wir bauen langfristige Partnerschaften auf, die mehr sind als die Summe ihrer Teile, und die Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind für uns nicht einfach nur Investments, sondern Partner, von denen viele am Ende zu unseren Freunden werden. Unsere gemeinsame Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entwickeln, die das tägliche Leben verändern. Dafür schließen wir uns zusammen, damit sie ihre Wirkung skalieren und Innovationen in Lösungen umsetzen können, die positive Veränderungen für Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt bewirken."

