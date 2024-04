Ekran System kündigt die Einführung von intuitiven Dashboards an, die die Überwachung von Mitarbeitern revolutionieren. Diese Dashboards bieten einen Echtzeit-Einblick in die Aktivitäten und ermöglichen ein proaktives Risikomanagement und eine Steigerung der Produktivität.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410282842/de/

Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Dashboards von Ekran System gehören:

1. Aktive Gesamtzeit vs. Leerlaufzeit Dashboard:

Diese Funktion unterscheidet zwischen aktiver und inaktiver Zeit und ermöglicht es Unternehmen, ineffiziente Arbeitsmuster und Bereiche für Produktivitätsverbesserungen zu identifizieren. Durch die Erfassung der Leerlaufzeit nach 15 Minuten Inaktivität berechnet Ekran System die gesamte aktive Zeit für jeden Benutzer genau und ermöglicht so eine detaillierte Leistungsanalyse über anpassbare Zeiträume.

2. Meistgenutzte Anwendungen und Websites Dashboard:

Mit Ekran System können Unternehmen Einblicke in die Nutzung von Anwendungen und Websites durch Mitarbeiter gewinnen und so fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen und die Optimierung von Arbeitsabläufen treffen. Durch die Überwachung besuchter Websites und Anwendungen können Unternehmen unbefugte Aktivitäten aufdecken und die Einhaltung von Richtlinien zur Informationssicherheit sicherstellen.

3. Bericht zur Benutzerproduktivität:

Mit dem Dashboard für die Benutzerproduktivität von Ekran System können Unternehmen die Produktivitätskennzahlen von Einzelpersonen und Teams anhand von intuitiven Diagrammen und anpassbaren Filtern leicht verfolgen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, hohe und niedrige Benutzeraktivitäten zu identifizieren und so gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Gesamtproduktivität zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die umfassenden Mitarbeiterüberwachungslösungen von Ekran System unvergleichliche Einblicke in das Benutzerverhalten bieten und gleichzeitig die Einhaltung von Branchenvorschriften und Sicherheitsstandards gewährleisten. Durch die Nutzung der interaktiven Dashboards von Ekran System können Unternehmen Insider-Risiken minimieren und die betriebliche Effizienz steigern, ohne sich mit manuellen Datenanalysen herumschlagen zu müssen.

Sehen Sie sich die Produktivitäts-Dashboards und die UAM/PAM-Funktionen von Ekran System in Aktion an!

Buchen Sie eine Demo-Session, um sich durch unsere Dashboards zu klicken oder besuchen Sie uns auf der RSA-Konferenz am Stand #1866.

Die RSA Conference findet vom 6. bis 9. Mai 2024 im Moscone Center, San Francisco, statt.

Über Ekran System

Ekran System ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur Überwachung von Benutzeraktivitäten, die Unternehmen einen umfassenden Einblick in das Management von Insider-Risiken ermöglichen. Unsere Kunden vereinfachen, automatisieren und rationalisieren ihr Insider-Risikomanagement mit Ekran System. Unsere Software wird von Gartner in ihrem 2022 Market Guide for Insider Risk Management Solutions aufgeführt und in der NIST Special Publication empfohlen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410282842/de/

Contacts:

https://www.ekransystem.com/en

info@ekransystem.com