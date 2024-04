Peking und Paris (ots/PRNewswire) -Am 15. März ging die Biologics 2024 in London erfolgreich zu Ende. Insgesamt 650 Vertreter aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft sowie über 50 Aussteller diskutierten auf hohem Niveau über die neuesten Innovationen in der Biologikaforschung und -entwicklung.Als Pionier in der DNA/RNA-Synthesetechnologie war es für Tsingke eine Ehre, seine innovativen Produkte, Dienstleistungen und neuesten Entwicklungen den Besuchern vorzustellen.In intensiven Gesprächen mit zahlreichen Fachleuten und Ausstellern zeigten sich diese beeindruckt von der Führungsrolle von Tsingke in den Bereichen Oligosynthese und Gensynthese-Dienstleistungen. Die meisten von ihnen bekundeten ein starkes Interesse an einer Zusammenarbeit.Produkt-HighlightsOligo-Synthese: Tsingke bietet ein umfassendes Sortiment an Oligonukleotidprodukten, einschließlich kundenspezifischer DNA/RNA-Oligos, qPCR-Sonden und NGS-Oligos. Das Unternehmen ist nach ISO 13485 zertifiziert und stellt das Vertrauen seiner Kunden sicher. Tsingke beliefert über 500 IVD-Unternehmen mit hochwertiger Nukleinsäuresynthese.Tsynth-Gensynthese: Das Flaggschiff von Tsingke, die Tsynth-Gensynthese, steht an der Spitze der Gensynthesetechnologie. Forscher profitieren von hoher Genauigkeit und schnellen Durchlaufzeiten, die eine stabile und effiziente Gensynthese gewährleisten.Expression von Proteinen: Die fünf primären Systeme von Tsingke bieten Forschern eine Reihe von Optionen für spezifische Anforderungen sowie einen Rundum-Service von der Gensynthese bis zur Proteinexpression. Außerdem liefert unsere Hochdurchsatz-Expressionsplattform hochreine Produkte mit kurzen Durchlaufzeiten und beschleunigt so Forschungsprojekte weltweit.Antikörper-Service: Tsingke bietet eine einzige Serviceplattform von der Genexpression bis zur Antikörperexpression, um den umfangreichen Bedarf für spezifische Anwendungen zu decken. Mit Schwerpunkt auf Rückverfolgbarkeit und hochexpressiven Titern sorgt Tsingke für höchste Qualitäts- und Compliance-Standards.Informationen zu TsingkeBeijing Tsingke Biotech Co., Ltd. ist ein zukunftsweisendes DNA/RNA-Syntheseunternehmen, das sich durch seine innovativen F&E-Fähigkeiten und sein Engagement für die kontinuierliche Verbesserung von synthetischen Instrumenten, Rohstoffen und automatisierten Produktionssystemen auszeichnet. Mit der Mission, "Biotech für eine bessere Welt" voranzutreiben, widmet sich Tsingke der Innovation und Qualität und bedient Forscher und Unternehmen auf der ganzen Welt.Weitere Informationen über Tsingke und seine revolutionären Biologika-Lösungen finden Sie unter https://www.tsingke.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2382387/Tsingke_Showcases_Cutting_Edge_Biologics_Solutions_at_Biologics_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tsingke-prasentiert-zukunftsweisende-biologika-losungen-auf-der-biologics-2024-302113759.htmlPressekontakt:weilinlin@tsingke.com.cnOriginal-Content von: Beijing Tsingke Biotech Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174324/5754546