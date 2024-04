KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu US-Abtreibungsurteil:

"In einer Videobotschaft sprach sich Trump gegen eine nationale Fristenregelung aus. Die Staaten sollten machen, was immer die Wähler dort wollten. Trump nahm die Enttäuschung der Abtreibungsgegner in Kauf. Er müsse Wahlen gewinnen, verriet er sein Kalkül. Retten dürfte ihn das bei den Präsidentschaftswahlen nicht, wie sich bereits einen Tag später in Arizona zeigte. Das Oberste Gericht des Bundesstaates setzte ein drakonisches Abtreibungsgesetz in Kraft, das den wichtigen Swing State direkt in die Arme der Demokraten treibt. Was für Bill Clinton seinerzeit die Wirtschaft war, könnte für Joe Biden bei diesen Wahlen die reproduktive Selbstbestimmung werden. Der Schlachtruf "Hände weg von meinem Körper" hat das Potenzial, im November genügend Frauen zu mobilisieren, um Trumps Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern."