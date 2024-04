FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet vor dem Hintergrund gesunkener Inflationsraten an diesem Donnerstag über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Allgemein wird erwartet, dass die Euro-Währungshüter die Leitzinsen im Euroraum vorerst unverändert lassen werden. Die Entscheidung der Notenbank wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt gegeben. Mit Spannung wird die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Hinweise auf eine Zinssenkung.

Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum Geld bei der EZB besorgen können, liegt derzeit bei 4,5 Prozent. Wenn Geldhäuser Einlagen bei der Notenbank parken, erhalten sie dafür 4,0 Prozent Zinsen.

Um die zeitweise auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB die Zinsen seit Juli 2022 zehnmal in Folge nach oben geschraubt. Kredite werden damit teurer, das kann die Nachfrage bremsen und hohen Preissteigerungen entgegenwirken. Teurere Finanzierungen sind aber zugleich eine Last für Kreditnehmer.

Zuletzt hatte sich die Inflation im Euroraum deutlich abgeschwächt. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat um 2,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,9 Prozent gelegen./mar/DP/he