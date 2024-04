DJ MÄRKTE ASIEN/Schwach nach US-Daten - Schanghai nach Inflationsdaten fester

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben. In der Folge werden Zinssenkungshoffnungen an den Märkten verstärkt ausgepreist. Die US-Verbraucherpreise für März waren im Vergleich zum Vormonat und auch in der Kernrate kräftiger gestiegen als von Ökonomen erwartet. Auch auf Jahressicht fiel die Teuerung deutlicher als prognostiziert aus. Mit den Daten ist eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im Juni erneut unwahrscheinlicher geworden, da sich die Inflation in den USA als hartnäckiger erweist als angenommen.

In China sind die Inflationsdaten dagegen schwächer als erwartet ausgefallen. Die Verbraucherpreise für den März stiegen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,1 Prozent, während Ökonomen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet hatten. Die niedrige Inflation gibt der People's Bank of China (PBoC) zwar Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik, aber ihre Priorität auf die Stabilität des Yuan könnte die Aussicht für Zinssenkungen auf kurze Sicht einschränken, heißt es von der ING.

Die Daten sorgten beim Schanghai-Composite zwischenzeitlich für Abgaben, der Index kann sich im Verlauf aber erholen und gewinnt nun 0,4 Prozent. Dagegen fällt der Hang-Seng-Index um 0,8 Prozent. In Tokio und Sydney geht es mit den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten um 0,4 bzw. 0,5 Prozent nach unten.

Sehr volatil zeigt sich der Kospi in Seoul mit dem Ausgang der Parlamentswahl in Südkorea. Nach anfänglichen deutlichen Verlusten liegt der Index nun 0,2 Prozent im Plus. Die sozialliberale Opposition hat bei der Wahl einen deutlichen Sieg errungen und verfügt nun über eine Mehrheit im Parlament. Dagegen hat die konservative People's Power Party (PPP) des amtierenden Staatschefs Yoon Suk Yeol eine herbe Niederlage erlitten. Durch den Erfolg der Opposition droht dem Staatschef nun, während seiner verbleibenden drei Jahre im Amt innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig zu werden. Am Vortag hatte die Börse in Seoul wegen der Parlamentswahl geschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.812,40 -0,5% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.427,11 -0,4% +18,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.710,78 +0,2% +2,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.038,58 +0,4% +2,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.009,49 -0,8% -1,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.225,52 -0,4% +0,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0746 +0,0% 1,0743 1,0853 -2,7% EUR/JPY 164,29 -0,0% 164,36 164,76 +5,6% EUR/GBP 0,8565 -0,0% 0,8567 0,8559 -1,3% GBP/USD 1,2547 +0,1% 1,2538 1,2679 -1,4% USD/JPY 152,87 -0,1% 152,99 151,81 +8,5% USD/KRW 1.364,22 -0,1% 1.365,23 1.347,79 +5,1% USD/CNY 7,0986 -0,1% 7,1055 7,1658 -0,0% USD/CNH 7,2533 -0,1% 7,2611 7,2407 +2,0% USD/HKD 7,8366 +0,0% 7,8350 7,8325 +0,4% AUD/USD 0,6517 +0,1% 0,6514 0,6624 -4,3% NZD/USD 0,5985 +0,2% 0,5975 0,6068 -5,3% Bitcoin BTC/USD 70.495,33 +0,7% 70.022,71 69.410,71 +61,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,46 86,21 +0,3% +0,25 +19,0% Brent/ICE 90,76 90,48 +0,3% +0,28 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.342,20 2.334,15 +0,3% +8,06 +13,6% Silber (Spot) 27,95 27,95 +0,0% +0,00 +17,6% Platin (Spot) 968,67 964,50 +0,4% +4,17 -2,4% Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,2% +0,01 +9,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 11, 2024

