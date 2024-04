Vernier - Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan ist im ersten Quartal organisch stark gewachsen. Der Branchenprimus profitierte von wieder anziehenden Verkaufsvolumen. Ungünstige Wechselkurse drückten aber weiterhin auf den Umsatz in Schweizer Franken. So stieg der Umsatz in Franken von Januar bis März um 2,8 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken, wie der Lieferant von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Pflegeartikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...