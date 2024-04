Align Technology hat sich in diesem Jahr mit einem beeindruckenden Anstieg ihrer Aktien um 20,5% deutlich gegenüber dem Branchendurchschnitt von 6,2% abgehoben. Dieser Fortschritt spiegelt sich nicht nur in der Marktkapitalisierung von 24,80 Milliarden US-Dollar wider, sondern auch in der Erweiterung des Unternehmensportfolios, das die digitale Revolution in der Zahnindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...