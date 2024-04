FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Am Tag der mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel bewegen. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Start unverändert zum Schlusskurs vom Mittwoch auf 18 097 Punkte. Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank hält eine Zinssenkung bereits zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich: "Dafür hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung schon recht deutlich auf den Juni als Zeitpunkt für einen solchen Schritt festgelegt". Die entscheidende Frage sei, ob Lagarde in der Pressekonferenz Hinweise auf das Tempo nach der Entscheidung im Juni liefert. Der Dax hatte sich am Vortag robust gezeigt und Kursverluste nach überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA im späten Handel noch aufgeholt. Die runde Marke von 18 000 Zählern konnte der Leitindex halten. Nach oben ist unverändert das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18 567 Punkten das Maß aller Dinge.

USA: - VERLUSTE - Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hat den Investoren an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Stimmung vermiest. Der Dow Jones Industrial sackte im Verlauf auf den tiefsten Stand seit acht Wochen ab und schloss mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 38 461,51 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 5160,64 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,87 Prozent auf 18 011,66 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Eine überraschend hohe Inflation in den USA hat am Donnerstag die Anleger an den Börsen Asiens vorsichtig gestimmt. Die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed erhielt durch die Daten einen weiteren Schlag. Japan fiel der Nikkei 225 im späten Handel um 0,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, war kaum verändert. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,6 Prozent.



DAX 18097,30 0,11%

XDAX 18081,29 -0,26%

EuroSTOXX 50 5000,83 0,20%

Stoxx50 4381,84 0,42%



DJIA 38461,51 -1,09%

S&P 500 5160,64 -0,95%

NASDAQ 100 18011,65 -0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,68 -0,02%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0745 0,03%

USD/Yen 152,91 -0,17%

Euro/Yen 164,31 -0,12%

ROHÖL:





Brent 90,63 +0,15 USD WTI 86,37 +0,16 USD °