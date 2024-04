DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte am Donnerstag beschließen, seine Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Volkswirte erwarten, dass der Einlagenzins bei 4,00 Prozent bleiben wird. Die spannende Frage ist: Wird die EZB ihre Absicht kommunizieren, die Zinsen unter bestimmten Voraussetzungen im Juni zu senken?

Nahezu alle 45 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Satz für Bankeinlagen bei der EZB bei 4,00 Prozent bleiben wird, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75 Prozent. Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte prognostizieren die Experten weit überwiegend für Juni. Bis September und Dezember soll dann jeweils ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten folgen. Manche Analysten erwarten, dass die EZB gewisse Anpassungen an ihrem Statement vornehmen wird, um ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen im Juni zu signalisieren, andere nehmen an, dass Lagarde einen entsprechenden Wink geben wird. Dem steht allerdings die Aussage entgegen, alle Zinsentscheidungen in Abhängigkeit von den Daten zu treffen. Und wichtige Daten - zum Beispiel Lohndaten - kommen erst Ende Mai.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q

- DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

- DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Telekom 0,77 EUR Lloyds Group 0,0184 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 221.000 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.333,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.208,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 18.210,50 +0,1% Nikkei-225 39.433,18 -0,4% Schanghai-Composite 3.043,95 +0,5% Hang-Seng-Index 17.060,86 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 131,66 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 18.097,30 +0,1% DAX-Future 18.319,00 -0,3% XDAX 18.081,29 -0,3% MDAX 26.939,96 -0,2% TecDAX 3.383,51 -0,2% EuroStoxx50 5.000,83 +0,2% Stoxx50 4.381,84 +0,4% Dow-Jones 38.461,51 -1,1% S&P-500-Index 5.160,64 -0,9% Nasdaq-Comp. 16.170,36 -0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,71% -83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am frühen Donnerstagnachmittag dürften die Aktienkurse auf der Stelle treten. Die überraschend hohen US-Inflationsdaten am Mittwoch habe der DAX erstaunlich gut weggesteckt, heißt es aus dem Handel. Denn in der Folge sei dort die Erwartung an eine erste Zinssenkung nicht nur um einen Monat auf den Juli nach hinten gerutscht. Zudem werde dort nun am Terminmarkt von Zinssenkungen um rund 42 Basispunkte in diesem Jahr ausgegangen, vor den Daten wurden dort noch 68 Basispunkte eingepreist.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte heute beschließen, seine Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Die spannende Frage ist: Wird die EZB ihre Absicht kommunizieren, die Zinsen unter bestimmten Voraussetzungen im Juni zu senken? Rückblickend waren Tage mit Zinsentscheidungen immer gut für Schwankungen an den Kapitalmärkten, von besonderem Interesse ist daher wieder die Pressekonferenz um 14:45 Uhr.

Rückblick: Gut behauptet - Nach dem Rücksetzer am Vortag setzte zunächst eine Erholungsbewegung ein, bevor mit den höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen eine Talfahrt begann, von der sich die Börsen aber wieder erholten. Die Preisdaten aus den USA zeigten, dass die Inflation noch nicht besiegt sei, hieß es aus dem Markt. Sowohl die Verbraucherpreise wie auch die Kernrate sind oberhalb der Erwartung ausgefallen. Damit wird am Markt nun davon ausgegangen, dass die Fed sich Zeit lassen dürfte, mit dem Zinssenkungszyklus zu starten. Airbus (-0,3%) hat im März 63 Flugzeuge ausgeliefert, im ersten Quartal wurden insgesamt 142 Maschinen an Kunden übergeben. Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Berenberg. Die Analysten halten aber die Konsenserwartungen bis 2027 für zu ehrgeizig. Die Kurse europäischer Flugliniengesellschaften legten zu. Für Aufwind sorgten besser als gedacht ausgefallene Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Delta Air Lines. In Europa verteuerten sich IAG, Lufthansa und Air France um 0,7 bis 3,4 Prozent. DocMorris (-8,3%) hat die Gematik-Zulassung für einfache digitale E-Rezept-Einlösung per Gesundheitskarte erhalten. Die Aktie profitierte allerdings nicht nachhaltig von der Zulassung. Die Zulassung sei nicht überraschend gekommen, daher sei das Plus im frühen Handel für Gewinnmitnahmen genutzt worden, so ein Marktteilnehmer. Redcare Pharmacy folgten mit minus 4,3 Prozent. In der Schweiz hat Barry Callebaut (+10,1%) die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Ein signifikanter Anstieg der Kakaopreise trieb das Umsatzwachstum um 19,6 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken im ersten Halbjahr 2023/24 nach oben. Der Ausblick wurde bestätigt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nach Veröffentlichung der jeweiligen Absatzzahlen zum ersten Quartal haben BMW (-2,1%) und Volkswagen (-0,6%) im Verlauf ihre Aufschläge wieder abgegeben. Die Aktie von Porsche legte indessen um 0,7 Prozent zu. Für Aixtron ging es um 4,7 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Exane BNP das Votum gleich um zwei Stufen auf Underperform gesenkt hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss am Mittwochabend "erstaunlich" ruhig verlaufen. Angesichts der Schwäche der US-Börsen könne dies die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein. Borussia Dortmund wurden 3,6 Prozent schwächer gehandelt. Der BVB lag im Viertelfinalhinspiel der Champions League Mitte der zweiten Halbzeit gegen Atletico Madrid mit 0:2 in Rückstand. Damit drohte den Westfalen das Aus in der lukrativen europäischen Eliteliga.

USA - AKTIEN

Schwach - Höher als gedacht ausgefallene Inflationsdaten lösten massive Verkäufe aus, weil Zinssenkungshoffnungen ausgepreist wurden und die Marktzinsen entsprechend deutlich anzogen. Gestiegene Erdölpreise heizten die Inflationssorgen zusätzlich an. Am Markt verstärkte dies die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinswende weiter nach hinten verschieben und diese womöglich auch geringer als erhofft ausfallen wird. Selbst Zinserhöhungen wollten einige Börsianer nicht mehr gänzlich ausschließen. Zwar schien das am Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Fed angesichts der aktuellen Inflationsdaten überholt, doch selbst bei der Sitzung der Fed Mitte März hatten sich Teilnehmer bereits bereit erklärt, die Zinssätze länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau zu halten. Meta Platforms hatte einen neuen Chip für Arbeitsprozesse mit künstlicher Intelligenz vorgestellt. Der Kurs legte gegen den schwachen Markt um 0,6 Prozent zu. Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC vermeldete einen überraschend starken Umsatzzuwachs. Im Gefolge stiegen Nvidia um 2 Prozent. AMD (-2,2%) und Intel (-2,9%) gaben dagegen stark nach. Delta Air Lines profitierten nur kurz von starken Geschäftszahlen. Doch mit gestiegenen Ölpreisen und der Furcht vor einer Eskalation in Nahost drehte der Kurs um 2,3 Prozent nach unten ab. Auch United Airlines (-2,5%) und American Airlines (-3,9) gingen mit den belastenden Faktoren auf Talfahrt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 +22,4 4,74 54,9 5 Jahre 4,61 +22,9 4,38 60,5 7 Jahre 4,59 +21,7 4,37 61,6 10 Jahre 4,55 +18,3 4,36 66,8 30 Jahre 4,63 +12,9 4,50 65,8

Abgestürzte Notierungen trieben die Renditen mit den schwindenden Zinssenkungsspekulationen signifikant nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0746 +0,0% 1,0743 1,0743 -2,7% EUR/JPY 164,33 -0,0% 164,36 164,23 +5,6% EUR/CHF 0,9805 -0,0% 0,9806 0,9803 +5,7% EUR/GBP 0,8564 -0,0% 0,8567 0,8563 -1,3% USD/JPY 152,93 -0,0% 152,99 152,88 +8,6% GBP/USD 1,2549 +0,1% 1,2538 1,2546 -1,4% USD/CNH 7,2534 -0,1% 7,2611 7,2599 +1,8% Bitcoin BTC/USD 70.581,89 +0,8% 70.022,71 68.395,19 +62,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte von den signifikant gestiegenen Marktzinsen, der Dollarindex stieg um 1,0 Prozent. Der Euro gab im Gegenzug über einen US-Cent nach.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 11, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.