Düsseldorf (ots) -Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt Medienvertreter:innen, Interessierte und Mitglieder herzlich zum Landesparteitag 24.1 am 20. und 21. April nach Krefeld ein. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Veranstaltung stehen Nachwahlen von Vorstandsämtern und Richter:innen fürs Landesschiedsgericht. Im Fokus des diesjährigen Parteitages stehen aber die kommende Europa- und Kommunalwahlen.- Wo: Industriedenkmal Historisches Klärwerk, Rundweg 20, 47829 Krefeld [1]- Wann: 20. und 21.04.2024 - Beginn jeweils um 10 UhrSven Bechen, Landesvorsitzender der PIRATEN NRW und Listenkandidat zur Europawahl erklärt: "Mit den nächsten Wahlen kommen große Herausforderungen auf uns zu. Herausforderungen, denen wir uns mit Zusammenhalt und Teamgeist stellen. Es wird Zeit, dass wieder Politik gemacht wird, die jede:n beachtet. Politik für die Menschen. Das ist unser Ziel. Das sind PIRATEN. Wir bestehen aus unseren Mitgliedern, aus jenen, die sich wehren, sich organisieren, das ist piratig, das motiviert uns. Wir sind bereit, weil jeder Mensch es wert ist."Journalist:innen sind herzlich zum Landesparteitag in dieser außergewöhnlichen Location eingeladen. Sie werden gebeten, sich vorab per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de anzumelden. Eine Akkreditierung vor Ort ist aber auch möglich. Weitere Informationen zum Landesparteitag finden sich im Wiki [2]. Bitte beachten Sie, dass die Parteimitglieder vor Ort über die endgültige Tagesordnung entscheiden.Quellen:[1] https://location.klaerwerk-krefeld.org/[2] https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2024.1