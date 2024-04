Haag - Der Vakuumventil-Hersteller VAT hat im ersten Quartal deutlich mehr Aufträge erhalten, blieb beim Umsatz aber hinter den Analystenerwartungen zurück. Der Trend zur Erholung in der Halbleiterbranche setzt sich jedoch weiter fort. In den ersten drei Monaten 2024 ging der Umsatz von VAT im Jahresvergleich um 14,7 Prozent auf 198,5 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit landete das Unternehmen am oberen Ende ...

