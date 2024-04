Wiesbaden - Im Februar 2024 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 28,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mitteilte, waren das 6,9 Prozent mehr als im Februar 2023. Das war der höchste Februar-Wert seit 2020, als es 29,9 Millionen Übernachtungen gegeben hatte.



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Februar 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent auf 23,1 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland legte um 5,1 Prozent auf 5,1 Millionen zu.



Von Januar bis Februar 2024 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 53,3 Millionen Übernachtungen verbuchen, so das Bundesamt weiter. Das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei um 5,6 Prozent auf 43,9 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Zahl um 7,8 Prozent auf 9,4 Millionen.

