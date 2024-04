London (ots/PRNewswire) -DoktorABC (https://www.doktorabc.com/), der Online-Arzt-, Rezept- und Apothekendienst mit einer Lieferzeit von bis zu 48 Stunden, gibt heute seine Expansion in die Schweiz (https://www.doktorabc.com/de) bekannt. Dieser Schritt folgt dem beeindruckenden Erfolg in Deutschland und Frankreich und markiert den nächsten Meilenstein im Wachstumsprozess des Unternehmens.Die Plattform bietet personalisierte Behandlungen in über 30 Kategorien und mehr als 1000 Behandlungen, darunter Frauengesundheit, Männergesundheit, sexuelle Gesundheit und allgemeine Gesundheitsthemen, und macht den medizinischen Beratungsprozess für mehr als 300.000 Kunden einfach und effizient.Die Einführung von DoktorABC in der Schweiz bietet den Kundinnen und Kunden große Vorteile beim Management ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens durch einen einfachen, flexiblen und diskreten Zugang zu medizinischer Beratung und Behandlung. Lange Anfahrtswege und Wartezeiten werden deutlich verkürzt, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. Der Service ermöglicht auch eine diskrete und individuelle Behandlung, einschließlich der schnellen Lieferung von Medikamenten direkt nach Hause.David Barnan, CMO bei Helfy, der Muttergesellschaft von DoktorABC, betont: "Unser Erfolg in Deutschland und Frankreich zeigt, dass innovative telemedizinische Lösungen in Europa gefragt sind. Mit unserer Expansion können wir eine wichtige Lücke im Schweizer Gesundheitssystem schließen, wo die Digitalisierung nur langsam voranschreitet und die Schweizer Bevölkerung eine wachsende Nachfrage nach telemedizinischen Online-Diensten hat."Gilad Tisona, Präsident von Helfy, hebt das Potenzial der Telemedizin hervor, für die allein in Europa ein Marktvolumen von 27 Milliarden Euro bis zum Jahr 2032 prognostiziert wird: "Der europäische Markt für digitale Gesundheit ist reif für Innovation und Wachstum. DoktorABC positioniert sich als Pionier, indem es Gesundheit und Wohlbefinden einfach und für jedermann zugänglich macht."Mit dem Eintritt in den Schweizer Markt unterstreicht DoktorABC sein Engagement, hochwertige medizinische Versorgung online anzubieten und damit zu einem gesünderen und glücklicheren Leben beizutragen.Medienkontakt:David Barnan, CMO,support@doktorabc.com / +498001030508View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/doktorabc-startet-online-arzt--und-apothekenservice-in-der-schweiz-302113501.htmlOriginal-Content von: DoktorABC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163641/5754607