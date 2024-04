Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde erneut als repräsentativer Anbieter im Gartner Market Guide for Network Detection and Response (NDR) ausgezeichnet. NDR dient als gemeinsame Ergänzung zu den Tools des Security Operations Center (SOC) und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Eindämmung von Aktivitäten nach einem Einbruch, wie z. B. Ransomware und Insider-Bedrohungen, und ergänzt Technologien, die auf Regeln und Signaturen beruhen.Die Market Guides von Gartner für bestimmte Technologiesegmente liefern eine Marktdefinition für NDR und erklären, was Kunden von bestehenden Lösungen kurzfristig erwarten können. Laut Gartner muss "NDR über physische oder virtuelle Sensoren Formfaktoren bereitstellen, die mit lokalen und Cloud-Netzwerken kompatibel sind, um rohen Netzwerk-Paketverkehr oder Verkehrsflüsse zu analysieren, normalen Netzwerkverkehr zu modellieren und ungewöhnliche Verkehrsaktivitäten hervorzuheben, die aus dem normalen Bereich herausfallen, einzelne Warnungen zu strukturierten Vorfällen zu aggregieren, um die Untersuchung von Bedrohungen zu erleichtern, und automatische oder manuelle Reaktionsmöglichkeiten bereitzustellen, um auf die Erkennung von bösartigem Netzwerkverkehr zu reagieren.""CISOs und ihre Sicherheitsteams sehen sich mit der zunehmenden Komplexität gezielter Angriffe konfrontiert, mit der Schwierigkeit, bekannte Schwachstellen aufzuspüren und zu patchen, und mit der Unfähigkeit, seitliche Bewegungen in weit verzweigten Netzwerken zu erkennen", erklärt Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. "Wir glauben, dass unsere Aufnahme in den Gartner Market Guide auf der leistungsstarken Kombination eines Systems zur Erkennung von Netzwerkverletzungen mit einer erstklassigen, intelligenten Plattform für Sicherheitsoperationen basiert, die die sich entwickelnden Cybersecurity-Anforderungen unserer Kunden direkt erfüllt."Wir haben einige wichtige Erkenntnisse aus dem Market Guide von Gartner für den NDR-Bereich zusammengefasst:- NDR wird in der Regel zusammen mit anderen SOC-Tools eingesetzt, nicht als eigenständige Lösung.- "KI-gestützte Analyse-Overlays" können aggregierte Ansichten von Quelldaten liefern, die SOC-Administratoren nützliche Einblicke gewähren.- Je nach Anwendungsfall setzen die Kunden in der Regel die Lösung eines größeren Anbieters zusammen mit "aufstrebenden lokalen Anbietern" ein, um eine robustere Lösung zu erhalten.Von der Erkennung über die Transparenz und Forensik bis hin zur Schadensbegrenzung bietet die NDR-Lösungssuite von Hillstone umfassende Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz:- Umfassende Verkehrstransparenz, die die Abdeckung des gesamten Unternehmensbereichs skaliert- Umfangreiche Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen und Anomalien mit ausgefeilter Visualisierung für die Situationserkennung für SecOps-Teams.- Integration in SOAR-, SIEM- und Drittanbietersysteme bei minimaler Konfiguration für eine einfache Bereitstellung.Die NDR-Lösung von Hillstone besteht aus der Hillstone Breach Detection System-Schutzlösung, die einen Einblick in den Nord-Süd- und Ost-West-Verkehr in Rechenzentren oder Campus-Netzwerken ermöglicht, in Verbindung mit der XDR-Lösung iSource, einer Big-Data-Analyseplattform für Sicherheitsoperationen, Bedrohungserkennung und Reaktion. Die Kombination ermöglicht eine leistungsstarke NDR-Lösung mit fortschrittlicher KI/ML, die Angriffe über verschiedene Elemente in der Cyber-Kill-Chain und dem MITRE ATT&CK-Framework abbilden kann, um Einblick in bekannte und neue Bedrohungen zu erhalten.Erfahren Sie mehr über Hillstone NDR hier.Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, 29. März 2024Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Hillstone NetworksDer integrative Cybersecurity-Ansatz von Hillstone Networks basiert auf einer visionären, KI-gestützten und leicht zugänglichen Plattform, die Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung zur Sicherung von über 28.000 Unternehmen weltweit bietet. Hillstone ist ein zuverlässiger Marktführer im Bereich der Cybersicherheit und schützt kritische Anlagen und Infrastrukturen, vom Edge bis zur Cloud, unabhängig davon, wo sich die Arbeitslasten befinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hillstonenet.com.inquiry@hillstonenet.comMedienkontakt:Valeria Duran+1 4085086750inquiry@hillstonenet.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/765968/4639401/Hillstone_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hillstone-networks-als-reprasentativer-anbieter-im-gartner-market-guide-fur-network-detection-and-response-anerkannt-302113632.htmlOriginal-Content von: Hillstone Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174326/5754606