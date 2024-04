Washington - Die US-Notenbank Fed stellt weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht. «Fast alle» Mitglieder seien der Ansicht, dass es angemessen wäre, mit der Senkung der Zinsen «irgendwann» in diesem Jahr zu beginnen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur Zinsentscheidung vom 20. März. Der Rückgang der Inflationsraten dürfte sich generell fortsetzen. Es werde aber erwartet, dass dieser Prozess ungleichmässig verläuft. ...

