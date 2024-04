FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich am deutschen Aktienmarkt zum Xetra-Start nicht viel getan. Der Leitindex Dax pendelte mit 18 099,10 Zählern um seinen Vortagesschluss. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,24 Prozent auf 26 873,97 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, notierte unverändert.

Die EZB wird nach Einschätzung von Ökonomen ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich nicht antasten. Es wäre das fünfte Mal in Folge, dass die Notenbank die Zinsen nicht verändert. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde dürfte jedoch eine Zinssenkung für Juni signalisieren.

Im Gegensatz zur schwächelnden Konjunktur in der Eurozone läuft in den USA die Wirtschaft mit einem nach wie vor starken Arbeitsmarkt rund und macht es der US-Notenbank Fed schwer, die Zinsen angesichts einer weiter hartnäckigen Inflation bald zu senken.

So dürfte die Zinsentscheidung der EZB an diesem Donnerstag auch in erster Linie hervorbringen, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger in der Eurozone einen deutlich anderen Kurs einschlagen werden als ihre Kollegen bei der Fed, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets./ajx/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145