Die Übernahme von Versicherungsmaklerhäusern wird den Markt in den nächsten Jahren verändern. Nur ein Bruchteil wird eigenständig bleiben. Erfahren Sie, welche Faktoren für eine erfolgreiche Konsolidierung wichtig sind und wie das Makler-Prozesshaus dabei helfen kann. Aktuelle Einschätzung und Situation zu Konsolidierung am MaklermarktDas gegenwärtige Übernahmegeschehen unter den Versicherungsmaklerhäusern wird den Markt in den nächsten fünf bis zehn Jahren drastisch verändern. Schätzungen gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...