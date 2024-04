Das Augenheilmittel Eylea ist das zweitumsatzstärkste Produkt in der Pharma Division von Bayer. Die Basis dafür legen exklusive Vermarktungsrechte, die vom US-Unternehmen Regeneron erworben wurden. In den USA kontrolliert indes der Partner die Rechte am Augenheilmittel. Neue Vorwürfe in den Vereinigten Staaten belasten nun Regeneron.Wie das US-Justizministerium am Mittwoch bekanntgab, haben die USA im Rahmen des False Claims Act (FCA) eine Klage gegen Regeneron Pharmaceuticals eingereicht. In der ...

