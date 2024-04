Frankfurt am Main - Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo ist eine Einigung erzielt worden. Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.



Demnach soll es unter anderem eine Erhöhung der Vergütungsstufen in drei Schritten um insgesamt 16,5 Prozent geben. Der erste Schritt um 8,0 Prozent erfolgt im Mai 2024, der zweite um 5,0 Prozent im März 2025 und der dritte um 3,5 Prozent im März 2026. Zudem soll es eine Inflationsausgleichsprämie von einmalig 3.000 Euro geben, die im Mai 2024 ausgezahlt wird. Auch weitere Zulagen und Zuschläge, wie zum Beispiel zum Urlaubsgeld, werden laut Gewerkschaft erhöht.



Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 36 Monate, er läuft damit bis zum 31. Dezember 2026. Die Lufthansa-Tarifkommission und auch der Ufo-Vorstand haben nach Angaben der Gewerkschaft jeweils bereits die Annahme des Verhandlungsergebnisses beschlossen.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken