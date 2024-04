11. April 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Troy Minerals Inc. ("Troy" oder das "Unternehmen") (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB:VJ3) freut sich, den Beitritt von Simon Sefzik zu seinem Advisory Board und die damit verbundene Steigerung der strategischen Einblicke und der Expertise des Unternehmens, vor allem in den Vereinigten Staaten, bekanntzugeben.

Herr Sefzik bringt dank seiner früheren Rolle als jüngster Senator im Staat Washington reichhaltige Erfahrung in öffentlicher Politik und Governance in das Unternehmen mit ein. Er wurde im Jahr 2022 in den Senat des Staates ernannt, wo er den 42. Regierungsbezirk vertrat, und war in den Senatsausschüssen Wohnen, Gesundheit und Höhere Bildung & Arbeitswesen tätig.

Unter der Regierung von Trump sammelte Herr Sefzik weitreichende Erfahrung im Weißen Haus, wo er als Assistent im Ministerium für innere Regierungsangelegenheiten die Taskforce "COVID-19" des Vizepräsidenten unterstützte, und in der Verwaltung des Weißen Hauses als Angestellter des Executive Office des US-Präsidenten (EOP) fungierte.

"Wir sind begeistert, Simon in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen", äußerte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. "Sein einzigartiger Mix aus Politik- und Regierungserfahrung und seine politischen Verbindungen werden sich auf unserem Weg durch die sich wandelnde Bergbauindustrie in den Vereinigten Staaten und bei der Verfolgung unserer strategischen Ziele in der Weiterentwicklung unseres äußerst aussichtsreichen Projekts Vanadium im großartigen Staat Wyoming als unschätzbar erweisen," fügte er hinzu.

Vor seiner politischen Karriere erzielte Herr Sefzik akademische Auszeichnungen und schloss sein Bachelor of Arts-Studium in Amerikanischer Politik und Politische Studien am Patrick Henry College in Northern Virginia mit summa cum laude ab. Zu seinen akademischen Errungenschaften zählen außerdem seine Beteiligung an Wettbewerben in Übungsgerichten (Moot Courts) der Universität und seine Rolle als Director of Research für den George Wythe Review, ein anerkanntes Studentenmagazin zum Thema "Öffentliche Politik".

Neben seinen beruflichen Erfolgen ist Herr Sefzik aktiv in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen tätig, wie z. B. als Vorstandsmitglied von Cascade Connections, dem Bellingham Central Lions Club und dem Beratungsausschuss junger Führungskräfte im Washington Policy Center.

Das Unternehmen beabsichtigt, den "Braintrust" seines Beratungsausschusses noch weiterzuentwickeln und ist in Gesprächen mit mehreren anderen hochqualifizierten und profilierten Kandidaten mit nachweislicher Erfolgsbilanz und erwartet, in den kommenden Wochen weitere Bekanntmachungen zu veröffentlichen.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: mailto:rana@ranavig.com

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das "Unternehmen") erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74211Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74211&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8974711084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17972588-fruehere-senator-staates-washington-simon-sefzik-juengste-senator-rolle-innehatte-tritt-advisory-board-troy