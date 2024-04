FluxSwiss und SwissAI haben eine Kooperationsvereinbarung für die Erforschung der Möglichkeiten der KI bei der Energieinfrastruktur-Modellierung unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit ist der erste Schritt hin zu einer KI-gestützten Systemmodellierung für die Energiewende.

FluxSwiss hat in den letzten Jahren in Tools für die Simulation verschiedener Energieszenarien und ihrer Auswirkungen auf das Netz investiert. Die Zusammenarbeit mit SwissAI zielt darauf ab, KI-basierte Analyse- und Prognose-Expertise sowie -Technologie in den eigenen Ansatz einzubinden und dessen Anwendungsbereich auf ganz Europa auszudehnen. Die Integration der KI verspricht, den Ansatz durch neue Möglichkeiten für die Simulation der Auswirkungen von Angebots- und Nachfrageänderungen, der politischen Ausrichtung sowie des menschlichen Verhaltens zu erweitern. In einem weiteren Schritt könnte die KI in Modellinteraktionen im gesamten Energiesystem integriert werden.

Erik Vennekens, CEO FluxSwiss: "Es ist sehr wichtig, die Auswirkungen wirtschaftlicher und geopolitischer Ereignisse auf das Gesamt-Energiesystem zu verstehen und für die Energiewende zu planen, und dies zu optimalen Kosten und unter Gewährleistung der Sicherheit der Energieversorgung. Mit seinen führenden KI-Fähigkeiten ist SwissAI ein herausragender Partner. Wir freuen uns, unseren Ansatz gemeinsam mit SwissAI auf ein neues Niveau zu heben."

Anna Gawlikowska, CEO von SwissAI: "Wir sind sehr erfreut, mit FluxSwiss kooperieren zu können. Die Technologie der Plattform von SwissAI wurde im Laufe der letzten 14 Jahre zu einem der leistungsfähigsten KI-Systeme der Welt ausgebaut, das speziell für die Weiterentwicklung von Infrastrukturen im großen Maßstab konzipiert wurde. Wir freuen uns darauf, die aktuellen Herausforderungen im Rahmen einer nie dagewesenen Transformation des Energiesystems anzugehen."

Die Plattform von SwissAI deckt ein umfassendes integriertes System für die Strom- und Gasinfrastruktur als Teil der umfangreichen Datenbank von SwissAI ab und ist gekoppelt mit einem ganzheitlichen mittlerbasierten Simulationsrahmen, der eine einzigartige Flexibilität bei der Unterstützung der Entscheidungsfindung in Bezug auf technische, kommerzielle und regulatorische Aspekte bietet.

FluxSwiss vermarktet ca. 90 der Kapazität der Swiss Transitgas-Pipeline und gehört zur komplett unabhängigen Infrastrukturgruppe Fluxys. Fluxys, mit Hauptsitz in Belgien, beschäftigt 1.300 Mitarbeiter, die in den Bereichen Gastransport- und speicherung und Terminalisierung von Flüssigerdgas tätig sind. Durch seine verbundenen Unternehmen in der ganzen Welt betreibt Fluxys 28.000 Kilometer an Pipelines und Flüssigerdgas-Terminals und besitzt insgesamt eine jährliche Regasifizierungskapazität von 450 TWh.

Als zielorientiertes Unternehmen trägt Fluxys gemeinsam mit seinen Beteiligten zu einer besseren Gesellschaft bei, indem es eine vielversprechende Energiezukunft gestaltet. Aufbauend auf den einzigartigen Infrastruktureinrichtungen und dem kommerziellen und technischen Know-how hat sich Fluxys dem Transport von Wasserstoff, Biomethan und anderen kohlenstoffneutralen Energieträgern sowie von CO2 verschrieben, was die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von letzterem einschließt.

SwissAI ist ein Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) und bei der Gestaltung der Zukunft in den Bereichen Energie, Mobilität und Immobilien an vorderster Front tätig. Der für die Zusammenarbeit mit FluxSwiss genutzte Rahmen für den Energiesektor bietet Zugang zu Tausenden Schichten von anonymisierten, proprietären Daten und Algorithmen für eine umfassende dynamische Bottom-up-Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsbewertung von Investitionen in die Infrastruktur sowie für Abläufe in Echtzeit. Die Plattform von SwissAI verknüpft die Strom- und Gasinfrastruktur mit den Bottom-up-Anforderungen für den Ablauf verschiedener Szenarien für den gesamten europäischen Kontinent und deren Auswirkungen auf den Betrieb des Verbund-Energiesystems.

