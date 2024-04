Go Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, das auf die Implementierung von Cloud-Plattform-Architekturen und die Entwicklung von Cloud-basierten Lösungen auf Google Cloud spezialisiert ist, wurde von Google Cloud als Partner des Jahres 2024 für DevOps-Spezialisierung ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die führende Rolle von Go Reply bei der Implementierung von Cloud-Plattform-Architekturen und der Entwicklung von Cloud-basierten Lösungen auf Google Cloud.

Der Award würdigt die herausragenden Leistungen von Go Reply, Innovationen voranzutreiben und den Kundenerfolg zu sichern. Go Reply ist es gelungen, durch ein tiefes Verständnis der DevOps-Prinzipien und einer umfassenden Google Cloud-Expertise neue Maßstäbe für Operational Excellence und Continuous Delivery in einer Reihe von Branchen zu setzen.

Der erfolgreiche Abschluss komplexer Projekte ist ein Beleg für die Kompetenz von Go Reply dazu zählen die Bereitstellung von Kubernetes-basierten Plattformen für kritische Telekommunikationsdienste und die Entwicklung umfassender Protokollierungs- und Monitoring-Lösungen für die Gaming-Branche. Diese Kooperationen zeigen die Kompetenz von Go Reply, komplexe DevOps-Herausforderungen zu meistern und die Leistung sowie Effizienz seiner Kunden zu steigern.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Wir freuen uns über die Google Cloud-Auszeichnung, die die Expertise von Go Reply und seinen Teams belegt, komplexe Cloud-basierte Projekte auf der Google Cloud zu liefern. Unser Know-how hilft unseren Kunden dabei, ihre digitale Reise mit Google voranzutreiben. Gleichzeitig teilen wir unser Wissen mit der breiten Google Cloud-Community."

"Die Google Cloud Partner Awards honorieren die transformative Wirkung und den Wert, den Partner für Kunden erbracht haben", sagt Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels bei Google Cloud. "Wir sind stolz darauf, Go Reply als Gewinner der Google Cloud Partner Awards 2024 bekannt zu geben und Leistungen zu würdigen, die den Erfolg unserer Kunden im vergangenen Jahr ermöglicht haben."

Über die Umsetzung von Projekten hinaus hat Go Reply seinen Ruf als kompetenter Partner und Vordenker durch die Workshop-Reihe "The Dojo" gefestigt, in der die Experten umfassendes Wissen und Erfahrungen mit Google Cloud-Technologien teilen. Diese Initiative zeigt, dass Go Reply innovative Kundenprojekte fördert und das technologische Ökosystem bereichert.

Go Reply intensiviert seine Partnerschaft mit Google Cloud, erweitert seine DevOps-Kapazitäten und treibt die Cloud-basierte Entwicklung voran. Die weltweite Anerkennung von Google Cloud stärkt die Position von Go Reply als führendes Unternehmen im Bereich DevOps. Dies schafft die Voraussetzungen für zukünftige Technologielösungen, die die digitale Landschaft verändern werden.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen spezialisiert, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Als Netzwerk von hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von AI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Organisationen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Go Reply

Go Reply, Teil der Reply Gruppe, ist ein Google Cloud Premier Partner, der Dienstleistungen in den folgenden Bereichen anbietet: Cloud-Strategie und -Migration, Cloud-Hosting, Big Data, Gen AI Machine Learning, PCI/ISO-Compliance und Sicherheitsmanagement, Geschäftsveränderungen und vollständig verwaltete 24 x 7-Dienste zur Unterstützung von geschäftskritischen Anwendungen. www.go.reply.com

