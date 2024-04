Fellbach/Bad Vilbel (ots) -In den Eigenheim und Garten Ausstellungen Fellbach und Bad Vilbel beginnt der Baufrühling am 21. April: Von 11 bis 18 Uhr können Jung und Alt durch die wundervoll herausgeputzten Musterhäuser schlendern und sich inspirieren lassen, wie ihr Traum vom schöneren Wohnen verwirklicht werden soll. Der Eintritt in die beiden Musterhausparks ist an diesem Tag natürlich frei. Zudem wartet auf Besucher/-innen eine kleine Frühlingsüberraschung.Freundliche Berater/-innen stehen bereit, um Fragen rund ums Bauen fachkundig zu beantworten, mit Ideen zu begeistern, Wege ins Eigenheim gemeinsam mit den Interessenten auszuloten, Alternativen vorzustellen und Entscheidungshilfe zu geben: "Ob Sie sich in einen schicken Bungalow verlieben, beim Gedanken an ein praktisch energieautarkes Passivhaus ins Schwärmen kommen, von der urigen Gemütlichkeit eines Holzhauses träumen oder sich auf der Terrasse einer eleganten Villa in der Sonne sitzen sehen... - der Weg dorthin beginnt stets mit dem ersten Schritt.", macht Eigenheim und Garten-Pressereferentin Alke Telker Interessenten Mut, beim Baufrühling am Sonntag, den 21. April, neue Möglichkeiten zu entdecken.Gut beraten, gut gebautFachberater/-innen in allen Eigenheim und Garten Ausstellungen sind für ihren verantwortungsvollen Beruf besonders qualifiziert. Viele haben ein Studium - oft zum Diplom-Ingenieur Fachrichtung Architektur - absolviert, eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen oder ein veritables Bauhandwerk gelernt. Nicht wenige haben zusätzlich einen Zertifikatslehrgang besucht und dürfen sich nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer "Fachberater/-in Fertigbau IHK" nennen.Ratschläge, die bares Geld wert sindErfahrene Betriebs- und Finanzwirte sowie versierte Immobilien-Kaufleute sind in den Musterhäusern gleichfalls anzutreffen; sie kennen sich mit Finanzierungsfragen bestens aus, weisen Bauinteressenten auf verfügbare Fördermittel hin und vermitteln auf Wunsch zinsgünstige Baufinanzierungs-Darlehen. Gerade jetzt, wo die Kreditzinsen allmählich wieder sinken und öffentliche Gelder aus frisch gefüllten Fördertöpfen zur Verfügung stehen, lohnt es sich, nach einem konkreten Angebot zu fragen. Gut zu wissen: Die staatliche Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wurde Anfang April neu gestaltet; zuständig für die Vergabe von Fördermitteln ist bei Neubauvorhaben die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ihre Programme sind gerade für bauwillige Familien oder Paare in der Familiengründungsphase eine echte Hilfe.Wenn nicht jetzt, wann dann?Eine gute Gelegenheit, sich inspirieren und unverbindlich zu allen Fragen rund ums Bauen beraten zu lassen, bietet sich schon am 21. April von 11 bis 18 Uhr beim BAUFRÜHLING 2024 in den Eigenheim und Garten Ausstellungen Fellbach bei Stuttgart und Bad Vilbel nahe Frankfurt am Main. Pressereferentin Alke Telker ergänzt: "Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Haus zu bauen bzw. ein Holzfertighaus zu kaufen, kann im Vorfeld eigentlich gar nicht genug Fragen stellen, um sich am Ende mit gutem Gefühl für den einen oder anderen Anbieter als Baupartner zu entscheiden. Wichtig ist, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen, alle Für und Wider abzuwägen und sich die Zeit zu nehmen, interessante Musterhäuser mehrmals zu besuchen."Auch an regulären WochentagenBauinteressierte können sich jede Woche von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 - 18 Uhr in Fellbach und Bad Vilbel über alle erdenklichen Themen rund ums Bauen informieren. Montags und dienstags ist das Gelände geschlossen. Ein Ausstellungskatalog mit Fotos und Beschreibungen der Musterhäuser liegt an der Kasse kostenlos zur Mitnahme bereit; ebenso Bau-Zeitschriften und Magazine des Bauhelden Media Verlags. Weiterführende Informationen finden sich auf https://www.musterhaus-online.deVeranstaltungs-Adressen und weitere Infos:Ausstellung Eigenheim & Garten Fellbach, Höhenstraße 21, 70736 Fellbach, Telefon: 0711 / 52 04 94 - 0, Fax: 0711 / 52 64 72Ausstellung Eigenheim & Garten Bad Vilbel, Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel, Telefon: 06101 / 8 79 26, Fax: 06101 / 8 79 36Reguläre Öffnungszeiten: Geöffnet von 11-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag Ruhetag.Reguläre Eintrittspreise: EUR 3.00 für Erwachsene, EUR 1.00 ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)Veranstalter und Betreiber: Ausstellung Eigenheim & Garten, Höhenstraße 17, 70736 Fellbach, Internet: www.musterhaus-online.de, info@musterhaus-online.dePressekontakt:Alke Telker, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,(0711) 52 04 94-0, e-Mail: telker@musterhaus-online.deAbdruck kostenlos * Beleg erbeten an:Ausstellung EIGENHEIM & GARTENHöhenstraße 17, 70736 FellbachOriginal-Content von: Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173219/5754744