DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger warten geduldig auf EZB-Zinsentscheid

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX am Morgen knapp behauptet bei 18.085 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,1 Prozent höher bei 5.007 Punkten. Erstaunlich ist es, wie die Aktienmärkte die deutlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag weggesteckt hat. Denn in der Folge ist dort die Erwartung an eine erste Zinssenkung nicht nur um einen Monat auf den Juli nach hinten gerutscht. Zudem wird dort nun am Terminmarkt von Zinssenkungen um rund 42 Basispunkte in diesem Jahr ausgegangen, vor den Daten wurden noch 68 Basispunkte eingepreist.

Die Marktstrategen von Liberum bleiben auch nach dem Inflationsschock aus den USA insgesamt bullish für den Rest dieses Jahres und empfehlen weiterhin, dass Investoren in zyklische Aktien und Sektoren sowie Rohstoffaktien investieren. Ihre Prognose habe sich grundsätzlich nicht geändert, allenfalls etwas gedämpfter als zuvor, und Anleger sollten nun die Risiken noch genauer als gewöhnlich überwachen.

EZB hält sich Tür für Zinssenkung im Juni offen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte heute beschließen, seine Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Volkswirte erwarten, dass der Einlagenzins bei 4,00 Prozent bleiben wird. Die spannende Frage ist: Wird die EZB ihre Absicht kommunizieren, die Zinsen unter bestimmten Voraussetzungen im Juni zu senken? Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte prognostizieren die Experten weit überwiegend für Juni. Bis September und Dezember soll dann jeweils ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten folgen. Manche Analysten erwarten, dass die EZB gewisse Anpassungen an ihrem Statement vornehmen wird, um ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen im Juni zu signalisieren, andere nehmen an, dass EZB-Chefin Lagarde einen entsprechenden Wink geben wird. Rückblickend waren Tage mit Zinsentscheidungen immer gut für Schwankungen an den Kapitalmärkten, von besonderem Interesse ist daher wieder die Pressekonferenz um 14:45 Uhr.

Nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba sollte der mögliche und mehrheitlich erwartete Lockerungsschritt im Juni noch mehr vorbereitet werden. Dies allerdings könne zur Gratwanderung werden, denn die jüngsten konjunkturellen Stabilisierungsanzeichen vor dem Hintergrund noch immer enger Arbeitsmärkte ließen Zinsanpassungen weniger nötig erscheinen, während die Inflationsperspektive für Spielraum gesorgt habe. Den Geldmarkt-Futures zufolge liege die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nach jüngsten Korrekturen bei 87 Prozent.

Givaudan überrascht beim Umsatz leicht positiv

Die Berichtssaison liefert erste kleine Impulse. Die Analysten von Jefferies werten die Umsatzzahlen zum ersten Quartal von Givadan (+1%) leicht positiv, für die Aktie des Wettbewerbers Symrise geht es um 1,5 Prozent nach oben. Der Schweizer Hersteller von Aromen und Duftstoffen legte für die ersten drei Monate des Jahres einen Umsatz von 1,822 Milliarden Franken vor, der 2 Prozent oberhalb des Konsens liege. Mit Blick auf die Regionen konnte Lateinamerika überzeugen. Nach Segmenten übertraf Fragrance & Beauty den Konsens, während Taste & Wellbeing darunter blieb.

Die Deutsche Telekom (-4,6%) schüttet heute die Dividende von 0,77 Euro je Anteilsschein an ihre Aktionäre aus, die Aktie wird in der Folge ex gehandelt.

Auch Gerresheimer legte am Morgen bereits erste Zahlen vor. "Die Zahlen beinhalten für mich keine Überraschung" so ein Aktienhändler zum Quartalsbericht von Gerresheimer. Sowohl Umsatz wie auch Gewinn je Aktie seien so erwartet worden, auch ein bestätigter Ausblick liefere keinen Impuls. Die Aktie ist seit Jahresbeginn deutlich besser als der MDAX gelaufen, heute gibt sie um 1,2 Prozent nach. K+S verlieren nach der Herunterstufung auf Sell durch Stifel 3,2 Prozent.

Für die Aktie der französischen Societe Generale geht es um 3,5 Prozent nach oben, nachdem die Bank den Verkauf eines Teils ihrer Ausrüstungsfinanzierungsaktivitäten an die Groupe BPCE für 1,1 Milliarden Euro kommuniziert hat. Für die Aktie von Repsol geht es nach einem überzeugenden Zwischenbericht um 1,2 Prozent höher.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.007,11 +0,1% 6,28 +10,7% Stoxx-50 4.391,20 +0,2% 9,36 +7,3% DAX 18.085,41 -0,1% -11,89 +8,0% MDAX 26.864,34 -0,3% -75,62 -1,0% TecDAX 3.374,10 -0,3% -9,41 +1,1% SDAX 14.525,45 +0,1% 7,46 +4,1% FTSE 7.966,35 +0,1% 5,14 +2,6% CAC 8.087,94 +0,5% 42,56 +7,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,45 +0,02 -0,12 US-Zehnjahresrendite 4,56 +0,01 +0,68 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0737 -0,1% 1,0744 1,0743 -2,8% EUR/JPY 164,42 +0,0% 164,30 164,23 +5,7% EUR/CHF 0,9812 +0,1% 0,9804 0,9803 +5,7% EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8564 0,8563 -1,4% USD/JPY 153,13 +0,1% 152,92 152,88 +8,7% GBP/USD 1,2551 +0,1% 1,2545 1,2546 -1,4% USD/CNH (Offshore) 7,2556 -0,1% 7,2533 7,2599 +1,9% Bitcoin BTC/USD 70.927,07 +1,3% 70.520,11 68.395,19 +62,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,24 86,21 +0,0% +0,03 +18,7% Brent/ICE 90,62 90,48 +0,2% +0,14 +18,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,275 27,39 +3,2% +0,89 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.337,61 2.334,15 +0,1% +3,47 +13,4% Silber (Spot) 27,91 27,95 -0,1% -0,04 +17,4% Platin (Spot) 971,95 964,50 +0,8% +7,45 -2,0% Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,1% +0,00 +9,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2024 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.