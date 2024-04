FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W) - PRICE TARGET 85 (88) PENCE - BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 760 (1000) PENCE - BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 84 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PT TO 2450 (2185) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PT TO 11000 (10600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES KINGFISHER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 305 (235) PENCE - HSBC RAISES SMITHS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 (1875) PENCE - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2880 (2950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 890 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1230 (1200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 330 (260) PENCE - RBC RAISES XPS PENSIONS GROUP PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 75 PENCE



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 655 (613) PENCE - 'SELL'



