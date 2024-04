Gurobi Optimization, LLC, das führende Unternehmen im Bereich der Entscheidungsintelligenz-Technologie, gab heute in Zusammenarbeit mit Dr. Joel Sokol, Harold E. Smalley Professor an der H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering der Georgia Tech und Gründungsdirektor des Master of Science in Analytics der Georgia Tech, die Einführung eines neuen kostenlosen Online-Kurses bekannt: "Introduction to Optimization Through the Lens of Data Science." Der Kurs, der den Lernenden in die Optimierung von Datenwissenschaften einführen soll, ist jetzt online auf Udemy verfügbar.

In der heutigen datengesteuerten Welt ist die Fähigkeit, fundierte und optimale Entscheidungen zu treffen, wichtiger denn je. Datenwissenschaftler sind versiert darin, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, aber um diese Erkenntnisse zu nutzen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, ist ein tiefes Verständnis der Optimierung erforderlich. Dieser Kurs füllt eine kritische Lücke in der aktuellen Bildungslandschaft und bietet eine umfassende Einführung in die Optimierung, die auf Fachleute der Datenwissenschaft zugeschnitten ist.

Kursmerkmale:

Experten-Unterricht : Dieser Kurs unter der Leitung von Dr. Joel Sokol stützt sich auf seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Optimierung und Analyse, um den Teilnehmern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

: Dieser Kurs unter der Leitung von Dr. Joel Sokol stützt sich auf seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Optimierung und Analyse, um den Teilnehmern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten zu vermitteln. Maßgeschneidert für Datenwissenschaftler : Der Lehrplan ist auf Datenwissenschaftler zugeschnitten und konzentriert sich eher auf praktische Anwendungen der Optimierung in der Datenwissenschaft als auf tiefgehende theoretische Konzepte.

: Der Lehrplan ist auf Datenwissenschaftler zugeschnitten und konzentriert sich eher auf praktische Anwendungen der Optimierung in der Datenwissenschaft als auf tiefgehende theoretische Konzepte. Umfassender Lehrplan : Der Kurs deckt Motivation, Modellierung und reale Fälle ab und stellt sicher, dass die Lernenden nicht nur verstehen, wie man Optimierung einsetzt, sondern auch warum sie wichtig ist.

: Der Kurs deckt Motivation, Modellierung und reale Fälle ab und stellt sicher, dass die Lernenden nicht nur verstehen, wie man Optimierung einsetzt, sondern auch warum sie wichtig ist. Praktisches Lernen : Anhand von interaktiven Beispielen, Fallstudien und der Verwendung des Gurobi Optimizer und der Python-Bibliothek gurobipy werden die Teilnehmer praktische Erfahrungen beim Lösen von Optimierungsproblemen sammeln.

: Anhand von interaktiven Beispielen, Fallstudien und der Verwendung des Gurobi Optimizer und der Python-Bibliothek gurobipy werden die Teilnehmer praktische Erfahrungen beim Lösen von Optimierungsproblemen sammeln. Code-orientierte Beispiele: Der Kurs ist so konzipiert, dass er Datenwissenschaftler dort abholt, wo sie sich auf ihrer Problemlösungsreise befinden, indem er den Python-Code direkt neben den mathematischen und englischsprachigen Versionen der einzelnen Probleme präsentiert.

Die Teilnehmer können sich kostenlos bei Udemy anmelden und den Kurs und die über 130 Beispiele in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten. Pädagogen werden ebenfalls ermutigt, dieses Kursmaterial in ihren Lehrplan zu integrieren, um den Studenten eine hochmoderne Mischung aus Datenwissenschaft und Optimierungsfähigkeiten zu vermitteln. Der Kurs ist so konzipiert, dass er die Teilnehmer auf die Herausforderungen der modernen Welt vorbereitet und sie mit den in der Branche sehr gefragten Fähigkeiten ausstattet.

"Wir freuen uns, mit Dr. Joel Sokol zusammenzuarbeiten, um diesen dringend benötigten Online-Kurs ins Leben zu rufen", erklärte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Indem wir dieses Wissen für Datenwissenschaftler auf der ganzen Welt zugänglich machen, bilden wir nicht nur die nächste Generation von Entscheidungsträgern aus, sondern befähigen sie auch, einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen."

"Introduction to Optimization Through the Lens of Data Science, Teile 1 4" sind jetzt für die Einschreibung auf Udemy geöffnet. Datenwissenschaftler, Pädagogen und Studenten, die ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis von Optimierung erweitern möchten, sind eingeladen, sich für diesen innovativen, kostenlosen Kurs zu registrieren.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Gurobi-Website.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Es bedient Kunden in fast allen Branchen, darunter Unternehmen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gurobi.com/ oder +1 713 871 9341.

