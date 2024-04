Die Analysten der UBS haben am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht, in dem sie ihre überzeugendsten Ideen zum Thema Künstliche Intelligenz vorstellen. Unter den Top-Ideen befinden sich einige bekannte Namen wie Adobe, Palo Alto oder Workday, aber auch unbekanntere Werte wie Digital Reality. Spannend ist auch, weshalb die UBS glaubt, dass KI-Aktien in diesem Jahr weiter durchziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...