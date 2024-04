EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG steigert Neugeschäft und Profitabilität im ersten Quartal 2024 deutlich



11.04.2024 / 11:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neugeschäftsvolumen steigt in Q1 2024 um 30 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf € 24,4 Mio. (Q1 2023: € 18,7 Mio.)

Marge erhöht sich gegenüber Vorjahresquartal deutlich

Umsetzung strategischer Maßnahmen und Fokus auf das profitable Kernsegment "Händler/Hersteller" als wesentliche Treiber für den erfolgreichen Jahresstart Hamburg, den 11. April 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de), ein führender Leasingpartner für den deutschen Mittelstand, hat im ersten Quartal 2024 ein Neugeschäftsvolumen von € 24,4 Mio. verzeichnet. Dies entspricht einer Steigerung des Neugeschäftsvolumens um 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2023: € 18,7 Mio.). Ursächlich hierfür war vor allem die Umsetzung strategischer Maßnahmen, wie die Optimierung von Vertriebsprozessen und die Vereinfachung von Abläufen für ein noch partner- und kundenzentrierteres Leistungsangebot. Zudem spiegelt sich im Neugeschäftsvolumen für das erste Quartal 2024 auch das gute Antrags- und Bestellaufkommen aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr und den ersten Monaten im Jahr 2024 wider.



Neben dem Neugeschäftsvolumen erhöhte sich die Marge in den ersten drei Monaten 2024 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So stieg die absolute Marge um € 1,8 Mio. auf € 4,6 Mio. und die prozentuale Marge um vier Prozentpunkte auf 19 %. "Die Steigerung der Marge und die damit einhergehend erhöhte Profitabilität der ALBIS konnten wir insbesondere durch unser plangemäßes Wachstum im profitablen Kernsegment mit Händlern und Herstellern sowie durch unsere weiteren strategischen Maßnahmen im Rahmen unserer ‚Zukunftsoffensive' erreichen", sagt Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. "Dazu gehören unter anderem ein effektives Kostenmanagement und der konsequente Fokus auf das margenstarke Small Ticket-Geschäft in unseren drei Segmenten", erläutert Sascha Lerchl.



Hinsichtlich der Neugeschäfts- und Margenentwicklung in den übrigen drei Quartalen 2024 erwartet die ALBIS ein gutes Wachstum gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Dabei wird das Neugeschäftswachstum im Segment "Händler/Hersteller" voraussichtlich überproportional im Jahr 2024 ausfallen. Im Segment "E-Bike-Vermittler" erwartet die ALBIS eine Entwicklung leicht unterhalb des Vorjahres - auch geprägt durch das wirtschaftliche Umfeld. Für das Segment "EDEKA-Kaufleute" geht die ALBIS von einem Neugeschäft auf Vorjahresniveau aus. Auf Gesamtjahressicht prognostiziert die ALBIS ein Neugeschäftsvolumen von € 87,5 bis 97,5 Mio.



Im Hinblick auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 hatte die ALBIS am 3. April 2024 in einer Ad-hoc-Mitteilung darüber informiert, dass das Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern voraussichtlich - auf Basis vorläufiger Zahlen - € 4,4 Mio. betragen und der zuletzt ausgegebene Prognoserahmen somit übertroffen wird. Die testierten Zahlen der ALBIS nach HGB und IFRS für das Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich bis Anfang Mai 2024 veröffentlicht.



Sascha Lerchl betont: "Es ist schön zu sehen, dass die Maßnahmen im Rahmen unserer ‚Zukunftsoffensive' Wirkung zeigen und wir unsere Profitabilität in den letzten Monaten erheblich steigern konnten. Unser Team freut sich über die positive Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und den guten Start in das Jahr 2024. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, um die ALBIS auch in Zukunft noch einfacher, schneller und profitabler zu machen."



Weiterführende Informationen zur jüngsten Geschäftsentwicklung und zu den strategischen Zielen der ALBIS sind im kürzlich aktualisierten Bereich "Investoren" auf der Unternehmenswebsite aufzufinden: www.albis-leasing.de/investoren.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com