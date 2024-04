Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die weltweit größte Embedded-Messe, die Embedded World 2024, findet vom 9. bis 11. April im Messezentrum Nürnberg statt. Zahlreiche führende Unternehmen auf der ganzen Welt haben spannende Technologien und innovative Dienstleistungen auf den Markt gebracht.Tianma bringt nicht nur zahlreiche innovative Produkte und technische Lösungen aus der A/P-Serie auf den Markt, sondern führt auch zum ersten Mal offiziell die Produkte der C-Serie für mittelgroße und große kommerzielle Displays auf dem europäischen Markt ein und demonstriert damit die Fähigkeit von Tianma, alle Bereiche abzudecken.In den letzten Jahren hat Tianma den Markt für professionelle Displays durch seine "A P C"-Produktstrategien und PCAP One-Stop-Touch-Lösungen kontinuierlich erweitert und bietet seinen Kunden umfassende Mehrwertdienste an.Ultimative Qualitätskontrolle - Serie P (Professionell)Die Produkte der P-Serie sind in erster Linie für industrielle und medizinische Displays gedacht. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, eine durchschnittliche Lebensdauer von über 100.000 Stunden und eine durchschnittliche Display-Helligkeit von über 1000cd/\u33a1 aus und können eine gute Leistung bei Arbeitstemperaturen von -30 \u2103 bis -80 \u2103 beibehalten. Hervorragende Leistung in Outdoor-Displays unter extremen Bedingungen, z. B. in Baumaschinen, HMI, Industriemobilen und robusten PCs. Gleichzeitig bietet diese Produktserie hochwertige Eigenschaften wie Vibrations-, Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz, die den Anforderungen spezieller Umweltanwendungen wie z. B. Zweiräder und Schiffe gerecht werden.Flexibel und kundenspezifisch - Serie A (KI+IoT)Die Produkte der A-Serie sind vor allem für den Heim- und Privatgebrauch gedacht. Sie gewährleisten eine hohe Bildqualität und bieten gleichzeitig die Vorteile von Freiformflächen, schmalen Rändern und anderen externen Merkmalen, die eine hochgradig anpassbare Gestaltung ermöglichen.Smart Future - Serie C (Kommerziell)Als Reaktion auf die Marktnachfrage nach großformatigen Bildschirmen brachte Tianma Ende 2023 Produkte der C-Serie für mittlere und große kommerzielle Display-Anwendungen auf den Markt. Diese Produktserie zeichnet sich nicht nur durch hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und große Temperaturbereiche für Außenanzeigen aus, sondern bietet auch einzigartige und vielfältige Lösungen wie schmale Ränder und den freien Wechsel zwischen horizontalen und vertikalen Bildschirmen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Gebäude und Büros, intelligenter Transport, intelligenter Einzelhandel und intelligente Gemeinden.Zusätzlich zu den professionellen Display-Produkten der A/P/C-Serie hat Tianma eine neue Generation von Gesundheits-Display-Produkten vorgestellt - das 15,6-Zoll-Display mit extrem geringer Reflexion für die Augenheilkunde, dessen Gesamtreflexion nur 1,09 % beträgt (vom TÜV Rheinland als reflexionsfrei zertifiziert), so dass die Benutzer qualitativ hochwertige Bilder erleben können und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gesundheits- und Augenheilkunde erfüllt werden. Bei längerer Nutzung ist es weniger ermüdend als herkömmliche Displays.Als innovatives Hightech-Unternehmen engagiert sich Tianma seit über 40 Jahren im Bereich der Displays und ist fest entschlossen, die führende Position zu übertreffen und die Entwicklung durch ständige Innovationen voranzutreiben. Tianma wird auch weiterhin seine hohe Moral und seine fortschrittliche Einstellung beibehalten, um zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Display-Industrie beizutragen!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2382629/Meeting_the_Future_TIANMA_Makes_a_Strong_Appearance_at_2024_Embedded_World.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/meeting-the-future--tianma-hat-einen-starken-auftritt-auf-der-embedded-world-2024-302114271.htmlPressekontakt:lujinexpo@163.comOriginal-Content von: Tianma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130772/5754996