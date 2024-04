Walt Disney Co. erlebte am Mittwoch eine erhöhte Zielaktienbewertung durch Argus, von 125,00 $ auf 140,00 $, während die Einstufung weiterhin auf "Kaufen" festgelegt wurde. Diese Anpassung spiegelt das Vertrauen des Analysten in die Wettbewerbsposition von Disney im Markt für Video-Streaming und die Fortschritte des Unternehmens hinsichtlich der Rentabilität seiner Direkt-zu-Kunden (DTC) Geschäfte wider. Besonders Disney's DTC-Segmente zeigen eine rasche Bewegung in Richtung Profitabilität, was zur erhöhten Preiszielsetzung beitrug. Zudem erholten sich die internationalen Themenparks und Kreuzfahrtoperationen nach pandemiebedingten Schließungen vollständig und weisen starke Leistungen auf. Auch wenn lineare Pay-TV-Netzwerke aufgrund des anhaltenden Trends des 'Cord-Cuttens' Abonnenten verlieren, verstärkt das Unternehmen aktiv seine DTC-Angebote. Investoren scheinen zuversichtlich, da InvestingPro Daten eine solide finanzielle [...]

